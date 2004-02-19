تغيير تاكتيك گروه القاعده براي حمله به هواپيماها ، قطارها و بانكها در آمريكا

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه اماراتي البيان، "روبرت هانچز" رئيس شوراي سازمان جاسوسي آمريكا به جزييات بيشتردرباره توطئه هاي گروه القاعده عليه منافع آمريكا اشاره اي نكرد اما اطلاعات و گزارشاتي درباره خطرات گروه القاعده براي آمريكا ارائه كرد.

وي گفت: گروه القاعده به دنبال حمله به اهدافي مشخص درآمريكاست ومي كوشد به اقتصاد آمريكا خسارت هنگفتي وارد كند.

رئيس شوراي سازمان جاسوسي گفت: اعضاي گروه القاعده با برنامه ريزي گسترده سعي مي كنند به اهدافي ازجمله بازارسهام، بانكها، شركتهاي بزرگ وآسمان خراشها حمله كنند. هانچزمي گويد: من اين اهداف را مي بينم اما گروه القاعده به آساني مي تواند به ساختمانها، مراكز دولتي وحتي ساختمانهاي اصلي كه تحت تدابير شديد امنيتي قراردارند، ضربه بزنند.