لزوم تبیین دستاوردهای نظام برای نسل کودک و نوجوان

به گزارش خبرنگار مهر، سیدجلیل میرعظیمی صبح سه شنبه در دومین نشست اعضای کمیته کودک و نوجوان ستاد بزرگداشت چهل و پنجمین فجر شکوهمند انقلاب اسلامی استان گیلان اظهار کرد: کودکان و نوجوانان، آیندهسازان ایران اسلامی هستند و لازماست از امروز برای فرداهای آنان برنامهریزی داشته باشیم.
مدیرکل کانون پرورش فکری گیلان با اشاره به فضاسازی دشمنان برای خارج کردن نسل کودک و نوجوان از مدار انقلاب اسلامی و منظومه این نظام مردمی گفت: تشریح دستاوردهای انقلاب و تبیین اهمیت حضور در انتخابات و مشارکتهای اجتماعی، نقش بهسزایی در مقابله با هجمهها و تهاجم فرهنگی دارد.
وی تصریحکرد: کمیته کودک و نوجوان از مهمترین کمیتههای دهه فجر به شمار میرود و در سایه همافزایی و خلاقیت ورزی میتواند به انتقال تجربه نسلهای گذشته به فرزندان ایران اسلامی و تحکیم ارتباط میان نسلی و به تبع آن، آگاهی افزونتر این نسل از رشادتها، جانفشانی و مدیریت فرازها و فرودها از سوی امامین انقلاب اسلامی و جوانان غیور این سرزمین کمککند.
میرعظیمی به از دست رفتن بخشهای وسیعی از کشور در دوره حکومتهای دست نشانده و حاکمان خائن پیشین اشاره کرد و ادامه داد: طی هشتسال دفاعمقدس، با وجود برنامهریزی گسترده دشمنان، به درستی از این آب و خاک صیانتشد و امروزه نیز به همت مردمان ایران اسلامی شاهد امنیت و موفقیتهای روزافزون در عرصههای مختلف هستیم.
وی با بیان اینکه ایران اسلامی، امالقری جهان اسلام و نگاه مردم سرزمینهای اسلامی به این نظام مردمیاست، تصریحکرد: کودکان و نوجوانان، شالوده این نظام هستند و لازم است با تربیت آینده سازان مؤمن، انقلابی و سربازانی برای امام زمان (عج)، علاوه بر بستن راه نفوذ، نسبت به نشر و انتقال ارزشها اقدام کنیم.
مسؤول کمیته کودک و نوجوان دهه فجر گیلان به برخی از مهمترین برنامههای این کمیته تحت عنوان «جشن ملی، بچههای امروز، آینده روشن» اشاره کرد و گفت: همگرایی و همافزایی و بهرهگیری از ظرفیتها برای اجرای بیش از یک هزار ویژه برنامه فجرانه کودک و نوجوان محور حائز اهمیت است.
وی ادامه داد: گلباران گلزار شهدا، برگزاری مسابقه کتابخوانی «در مسیر نور»، عضویت رایگان کودکان در مراکز کانون فرهنگیهنری، برگزاری پویش «هر کلاس، یک کتابخانه»، افتتاح رسمی دبیرخانه کنگره ۸ هزار شهید استان گیلان، برگزاری جشن انقلاب، برپایی نمایشگاه دستآوردها و برگزاری مسابقه عکاسی «از دریچه انقلاب و نور» و برپایی نمایشگاه رباتیک، اجرای سرود همگانی و ویژهبرنامه روز فنآوری فضایی و همچنین، تجلیل از خانواده معظم شهیدان، اجرای فعالیتهای زیستمحیطی و برپایی غرفه فعالیتهای کانون در مسیر راهپیمایی یومالله ۲۲ بهمن، از اهم فعالیتهای کانون در این ایام است.
