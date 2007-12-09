افزایش 20 درصدی تعرفه داروها برای سال 87

دکتر سیدجمال سعید واقفی، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : در حال حاضر مشغول بررسی بر روی تعرفه های دارویی هستیم که بر اساس نرخ تورمی که از سوی بانک مرکزی اعلام می شود، افزایش می یابد.

وی این افزایش را برای سال آینده 20 درصد اعلام کرد و افزود : انجمن داروسازان هر سال حداقل افزایش را در نظر می گیرد اما آنچه واقعیت است اینکه نرخ تورم واقعی فراتر از آن عددی است که بانک مرکزی اعلام می کند.

دبیر انجمن داروسازان ایران با اشاره به تصویب تعرفه های دارویی در سازمان نظام پزشکی کشور تصریح کرد : با توجه به اینکه حداقل افزایش را در نظر گرفته ایم، نمی توان انتظار داشت از این عدد پایین تر تصویب شود.

واقفی در خصوص تعرفه نسخه های زیر 400 تومان و اعتراض داروسازان به حذف آن گفت : آنچه شنیده ایم اینکه این موضوع در سازمان نظام پزشکی بررسی و امضا شده اما هنوز ابلاغ نشده است.

وی با اظهار بی اطلاعی از زمان ابلاغ این موضوع که می بایست از سوی رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور صورت بگیرد افزود : به نظر می رسد این ابلاغ به سال جاری نرسد و برای سال آینده نیز هیچ تاثیری ندارد چون در حال نوشتن تعرفه های جدید هستیم.

دبیر انجمن داروسازان ایران گفت : در حال حاضر برای نسخه های 400 تا 1250 تومان، مبلغ 400 تومان تعرفه حق مسئول فنی داروخانه دریافت می شود و برای نسخه های بالای 1250 تومان نیز 600 تومان دریافت می شود.