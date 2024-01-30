دهه فجر سال جاری تحت تاثیر جنگ در غزه و حوادث مرتبط با آن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی صبح سه شنبه در جلسه ائمه جماعات که در آستانه ایام الله دهه مبارک فجر تشکیل شده بود، گفت: کمیته مساجد با توجه به محور بودن سنگر بودن آن بسیار مهم است و لازم است هر مسجد یک ستاد دهه فجر تشکیل دهد و در این رابطه با خرد جمعی میتوان بهترین اتفاقات را رقم زد و در این خصوص توجه به بیرون مسجد میتواند در محله تأثیر شگرفی را بگذارد.
وی با اشاره به مناسبتها و تقارن آنها با ایام دهه فجر اظهار داشت: دهه فجر امسال متأثر از غزه و حوادث آن است، تقارن با اعیاد ماه رجب و بهره گیری از این مناسبتها یک ضرورت است و چهلم شهدای کرمان و توجه به مسئله شهید و شهادت و زمینه سازی ایام دهه فجر برای برگزاری انتخابات پرشور از جمله تقارن مناسبتها با دهه فجر است.
محمودی وظیفه کمیته مساجد را سنگین دانست و اضافه کرد: وظیفه کمیته مساجد با توجه به جامعه هدف آن بسیار حساس و فرصت ساز برای روشنگری و جهاد تبیین در خصوص مسائل و مناسبتهای اعلام شده میباشد و در این رابطه میتوان با هماهنگی با مدارس نزدیک مساجد برای حضور نوجوانان و جوانان در مسجد و از این ظرفیت بهره گیری کرد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران ادامه داد: حضور مسئولین و تبیین عملکرد نظام اسلامی در مساجد میتواند نسبت به شناسایی خدمات انجام شده به مردم، توسط انقلاب اسلامی در حوزههای مختلف تأثیر گذار باشد. حجت الاسلام محمودی بهره گیری از ظرفیت مساجد را خواستار شد و گفت: حضور مسئولین در مساجد و شنیدن مسائل و مشکلات محلات مختلف میتواند بسیار گره گشا باشد و گاهاً با یک حضور میشود یک مشکل ساده را حل کرد و مردم را به انقلاب اسلامی امیدوار کرد.
وی با تشکر از عملیات نظامی نیروهای مسلح علیه تروریستها بیان داشت: اقتدار نیروهای نظامی ما در مقابله با دشمنان و تروریستها برای همه ما غرور آفرین است و بدانیم زمانی در دوران پهلوی و ایام ابتدایی انقلاب اسلامی ما از ابتداییترین تجهیزات نظامی محروم بودیم و بیان این حقایق در این خصوص و سایر دستاوردها برای نسل جوان یک میتواند باعث غرور ملی جوانان ما شود.
رئیس ستاد دهه فجر استان تهران در پایان انتخابات اسفند ماه را حساس دانست و افزود: مردم باید بدانند حضور در انتخابات و رأی دادن برای حفظ اسلام و قرآن است و انتخابات میتواند تحول آفرین باشد و باید مطالبات در انتخابات به ظهور و سرانجام برسد تا کشور با پوست اندازی و پس زدن افراد نالایق و بعضاً مغرض به شکوفایی برسد.
