۷ نامزد زن در لیست انتخاباتی شورای وحدت برای تهران خواهند بود

به گزارش خبرنگار مهر، «شهاب‌الدین صدر» عضو هیأت عالی شورای وحدت و رئیس ستاد انتخابات شورای وحدت استان تهران امروز در گردهمایی سراسری رؤسای شورای وحدت اصولگرایان طی سخنانی، گفت: رزومه نامزدها و برنامه‌هایشان را دریافت کردیم تا به ترتیب اولویت لیست ۳۰ نفره تهران شورای وحدت را مشخص کنیم.

وی افزود: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری و اینکه ۵۰ درصد جمعیت کشور را خانم‌ها تشکیل می‌دهند، هفت نفر از فهرست تهران از خانم‌ها و ۱۰ نفر از جوانان خواهند بود، در حالی که در گذشته پنج نفر از فهرست تهران را خانم‌ها تشکیل می‌دادند.

صدر ادامه داد: نیازمند یک مجلس قوی هستیم تا بتواند دولتی قوی را پشتیبانی کرده و ریل گذاری لازم را انجام دهد تا اگر دولت ضعفی داشت، آن را برطرف کرده و سر خط بیاورد.

وی گفت: شورای وحدت جز به جز فعالیت‌های خود را گسترده‌تر می‌کند و تلاش داریم آرای مردم را با اعتماد سازی و ایجاد امید در مردم به عنوان دو نکته مهم جلب کنیم.

رییس ستاد انتخابات تهران شورای وحدت با اشاره به موضوع مشارکت، گفت: تلاش شورای وحدت، مسأله افزایش مشارکت است که اگر مثلاً نرخ مشارکت در کل کشور ۳۰ درصد باشد، در تهران حدود ۱۵ درصد می‌شود.

وی افزود: شورای وحدت برای تهران دغدغه دارد و در دو سه ماه اخیر برای ۲۲ منطقه شهرداری که هر کدام آنها جمعیت رأی دهنده زیادی دارند و نیز هشت شهر اطراف تهران، استراتژی انتخاباتی را تعریف کردیم.

صدر تصریح کرد: برای اقشار مختلف از جمله کارگران، کارمندان، معلمان و نیز بانوان برنامه داشته و این بخش‌ها در ستاد تهران فعال شدند. همچنین در مناطق مختلف تهران در یکی دو ماه گذشته با هماهنگی لازم هسته‌های ۲۵ نفره تشکیل دادیم. در نتیجه ساختار مورد نظر انتخاباتی در تهران را شکل داده‌ایم و توسط رابط‌ها با مناطق مختلف شهری تهران در تماس هستیم و شخصاً با آقای متکی به نیمی از این مناطق رفته‌ایم.

وی بیان کرد: فعلاً فضای انتخاباتی کمی سرد است و امیدواریم اتفاقات خوبی بیفتد. باید به این مسأله نیز توجه کنیم که عموماً ارتباط مردم تهران بر خلاف شهرستان‌ها با نمایندگان مجلس ضعیف است. بعد از انتخابات کار دفاتر ما در تهران آغاز می‌شود و اینگونه اشکال‌ها در ارتباط ضعیف نمایندگان با مردم ان‌شاءالله برطرف می‌شود.