مشکل آب یزد به هیچ وجه حل نشده است/ خط دوم باید با جدیت دنبال شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد ابوالحسینی، صبح سه‌شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد اظهار کرد: انتقال آب از دریا به استان یزد با نیم قرن سابقه به قبل از انتقال آب از کوهرنگ باز می‌گردد و این نشان از فقر جدی منابع آبی است و اگر فکری نشود بحران اجتماعی تمدنی را شاهد خواهیم بود.

وی با اشاره به اجرای خط اول انتقال آب در سال‌های گذشته تاکید کرد: حیات آبی شرب استان به این منبع آبی بستگی دارد و تعرض ها نگرانی جدی ایجاد می کرد.

ابوالحسینی با اشاره به اقدامات انجام شده و رساندن میزان مصرف آب استان به ۶۳۰ میلیون متر مکعب عنوان کرد: در مرحله ای قرار داریم که دیگر مدیریت مصرف هم جوابگو نیست و اجرای خط انتقال آب از دریا برای صنعت نه تنها به بخش شرب نمی رسد بلکه پاسخگوی نیاز صنایع هم نیست. خط دوم انتقال آب از دریا با مصارف غیرشرب هم اجرایی شده اما پاسخگوی نیاز شرب استان نیست.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد اظهار کرد: برآورد نیاز آب شرب استان تا سال ۱۴۲۵ بر اساس مصرف متعارف ۲۵۰ میلیون مترمکعب و آب قابل استعمال بر اساس همین برآورد ۱۴ میلیون مترمکعب است و این برآورد بر اساس ۶۰ تا ۹۰ میلیون مترمکعب تخصیص خط اول است.

ابوالحسینی خواستار عزم جدی وزارت نیرو برای اجرای خط دوم انتقال به استان شد و تاکید کرد: استان قادر به تامین ۵۰ درصد این هزینه است و امید است با ظرفیت خط دوم اندکی از مشکلات شرب استان حل شود.

در این مراسم از تلاش‌های هفت ساله محمدمهدی جوادیان زاده تجلیل و جواد محجوبی به عنوان مدیرعامل آب منطقه‌ای یزد معرفی شد.