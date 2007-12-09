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۱۸ آذر ۱۳۸۶، ۱۲:۲۷

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

عدم آشنایی مردم با اینترنت چالش اصلی الکترونیکی شدن بورس است

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس تالار بورس و اوراق بهادار منطقه کرج گفت: عدم آشنایی اکثریت مردم با رایانه و اینترنت از چالشهای اصلی فراروی الکترونیکی شدن بورس در ایران است.

حمید سلطانی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: چالشهای موجود در راستای الکترونیکی شدن بورس به سه بخش زمینه ای، ساختاری و محتوایی تقسیم می شود که افزایش احتمال از بین رفتن داده ها توسط ویروسها و هکرها، عدم وجود بستر مخابراتی مناسب و فرهنگ استفاده از رایانه و اینترنت، آشنا نبودن مردم با بورس، نبود قانون مقابله با تخلفات اینترنتی و نبود سرویس دهی الکترونیکی در بانکها از جمله مشکلات زمینه ای ایجاد بورس الکترونیک در کشور است.

وی افزود: ریسک زیاد معاملات الکترونیک، عدم امنیت فنی و قانونی این نوع معاملات، نبود قانون مناسب برای امضاهای الکترونیکی و آموزش ناکافی به استفاده کنندگان صنعت سرمایه گذاری نیز از مهمترین چالشهای ساختاری ایجاد چنین بورسی در کرج است.

این مسئول همچنین در خصوص مشکلات محتوایی ترویج بورس الکترونیک خاطرنشان کرد: آگاه نبودن افراد از مزایای استفاده از بورس الکترونیک، عدم تسلط به زبان انگلیسی و کمبود نیروی متخصص از جمله نقصهای موجود بر سر راه تشکیل بورس الکترونیک در کشور است.

سلطانی نژاد یادآور شد: ایجاد مجوز آن لاین، تصویب قانون انتقال الکترونیک وجوه و تاسیس موسسات تضمین انتقال وجوه، تاسیس موسات مشاوره و تحلیل گری آن لاین و اعتبار بخشی به امضای الکترونیک زیرساختهای لازم برای ایجاد چنین بورسهایی در ایران است.

وی ایجاد امنیت در بورس الکترونیک را دارای اهمیت دانست و عنوان کرد: امنیت لازم برای ایجاد بورس به صورت الکترونیک باید در قالب پروتکل امنیتی تدوین و به کار بسته شود.

کد مطلب 600899

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