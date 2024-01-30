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۱۰ بهمن ۱۴۰۲، ۱۲:۳۹

مدیرعامل آب منطقه‌ای یزد معرفی شد

مدیرعامل آب منطقه‌ای یزد معرفی شد

یزد- مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای یزد امروز در مراسمی با حضور مسوولان استان و معاون شرکت پشتیبانی منابع آب ایران معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی که صبح سه‌شنبه برگزار شد، جواد محجوبی به عنوان مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای یزد معرفی شد.

محمدمهدی جوادیان‌زاده، مدیرعامل پیشین آب منطقه‌ای یزد در این مراسم اظهار کرد: کار در حوزه آب در کشور به ویژه در استانی نظیر یزد بیشتر شبیه دو امدادی است؛
چشم اندازی که تعریف کرده بودیم، تامین آب مطلوب و پایدار برای تمامی ذینفعان در همه حوزه ها و همه فعالیت ها را در این حوزه آغاز کردیم.

وی عنوان کرد: 40 بار تعرض به انتقال آب در هفت سالی که مدیر بودم اتفاق افتاد اما یک بار در این 40 بار آب قطع نشد.

جواد محجوبی، مدیرعامل جدید نیز به بیان برنامه‌های خود پرداخت.

کد مطلب 6008991

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