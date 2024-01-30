به گزارش خبرنگار مهر، شهرام زارع پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه داد بیآبی در این استان باتوجه به کاهش چشمگیر بارشها و خشکسالیهای پی در پی به آسمان بلند شده است، اظهار کرد: سال گذشته بارشها در این استان قابل توجه بود، اما این بارشها نتوانست مرهمی بر چهره زخم خورده این استان که سالهاست با خشکسالی دست و پنجه نرم میکند، باشد.
رئیس اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه از ۱۱ دشت استان تمامی دشتها در حالت بحرانی و ممنوعه بحرانی قرار دارند، گفت: اگر نتوانیم با سیاستگذاری صحیح منابع آبی را مدیریت کنیم، خسارتهای غیرقابل جبرانی به بخش صنعت، کشاورزی، گردشگری و … در این استان وارد خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه حجم مخزن سد زاینده رود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون متر مکعب است، خاطرنشان کرد: طبق آخرین اعلام متولیان وزارت نیرو حجم فعلی آب ذخیره شده در این سد حدود ۲۷۱ میلیون متر مکعب است، این مسئله یک زنگ هشدار جدی برای چهارمحال و بختیاری، استان اصفهان و چند استان کویری دیگر برای تأمین آب مورد نیاز است.
زارع با بیان اینکه نسبت به مسئله بحران فرونشست زمین در چهارمحال و بختیاری توجه جدی صورت نگرفته است، یادآور شد: آثار فرونشست زمین با سرعت نور در حال خودنمایی است و آن را میتوان زلزله خاموش نامید؛ این غده در حال گسترش بوده و تبعات آن جبران ناپذیر است، باید مردم را نسبت به تبعات آن آگاه کنیم.
رئیس اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه توسعه کشاورزی با محدودیت شدید منابع آبی منطقی نیست، گفت: حدود ۳۰ درصد محصولات کشاورزی تولیدی کشور به ضایعات تبدیل میشود، باید با الگوی صحیح کشت مصرف آب در کشاورزی را مدیریت کنیم.
وی با تاکید بر اینکه اگر سیاستگذاریهای غلط در حوزه برداشت از منابع آبی ادامه پیدا کند، اختاپوس خشکسالی بام ایران را میبلعد، گفت: امروز بسیاری از شهرکهای صنعتی استان با تانکر آبرسانی میشود، باید این نشانهها را جدی بگیریم.
زارع با اشاره به اینکه طبق اعلام سازمان هواشناسی چهارمحال و بختیاری دومین استان خشک کشور پس از گیلان از نظر بارش سالانه است، یادآور شد: در سالجاری با کمبود ۱۰۶ میلیمتری بارش نسبت به میانگین بلندمدت مواجه هستیم.
رئیس اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری در پایان با بیان اینکه با برخی از تکنولوژیهای روز میتوان تبعات خشکسالی را کم کرد، تصریح کرد: چهارمحال و بختیاری تأمین کننده آب چند استان کشور است، اگر موضوع بارورسازی ابرها در دستور کار قرار بگیرد، قطعاً بحران آب در این استانها نیز مدیریت خواهد شد، بنابراین باید به این سمت حرکت کنیم.
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