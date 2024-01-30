به گزارش خبرنگار مهر، محمدکاظم صادقیان صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران این روند صدور مجوز را بر اساس سند یزد نوین و سند آمایش استان اعلام کرد و افزود: این واحدها در بازه زمانی ۳ تا ۵ سال با نیروی انسانی دارای دانش به بهره برداری می رسند و ارزش افزوده بالا و آلایندگی پائینی دارند.

مدیرکل صمت استان یزد درباره توسعه متوازن صنعتی استان، توجه به توسعه صنعتی در شهرستانهای بهاباد و مروست را یادآور شد.

وی درباره مجوزهای راکد استان نیز گفت: ۲۰۳ واحد تولیدی راکد در استان وجود دار که در حال بررسی هستند که در نهایت به پرداخت تسهیلات و حمایت برای فعال شدن یا ابطال پروانه‌ها منجر می‌شود.

چالش اشتغال در معادن فاقد ذخیره مناسب

مدیرکل صمت استان یزد تعداد پروانه‌های بهره‌برداری معدنی را ۷۷۶ شامل ۵۰۰ معدن فعال، ۲۳۰ پروانه اکتشاف و ۸۰ گواهی کشف عنوان کرد.

وی با بیان اینکه در حوزه معدن چالش‌هایی در حوزه اکتشافات جدید وجود دارد، اظهار کرد: از جمله این معادن چهارت و چادرملو هستند که در حال پایان ذخایر و دوره بهره‌برداری هستند و برای مثال عمر چادرملو سال آینده به پایان می‌رسد.

وی عنوان کرد: با توجه به اینکه این معادن آمار اشتغال بالایی دارند و هزینه‌های بهره برداری در زمان رسیدن به ذخایر پایانی، افزایش می‌یابد از این رو در حال تلاش برای به نتیحه رساندن اکتشافات جدید هستیم.

صادقیان از ورود معادن به بحث هوشمندسازی و استفاده از دانش فنی برای بهره برداری از معادن برای خروج آنها از ساختار سنتی خبر داد.

وی درباره وصول حقوق دولتی معادن با اشاره به سهمیه تعیین شده برای وصول مطالبات در استان عنوان کرد: امسال ۳۸۰۰ میلیارد تومان حقوقی دولتی معادن در ۱۰ ماهه وصول شده‌است.

رشد ۲۵ درصدی صادرات استان

مدیرکل صمت یزد اعلام کرد: با تغییراتی که در حوزه تجارت اتفاق افتاد شاهد صادرات یک میلیارد و ۷۹ میلیون دلاری محصولات استان در سال جاری با رشد ۲۵ درصدی هستیم که عمده آنها تولیدات کاشی و سرامیک، سیم و کابل و شیشه است.

وی با اشاره به عملکرد حوزه تجارت داخلی و اشتغال ۱۴۰ هزار نفر در این بخش عنوان کرد: ادغام اتحادیه ها با توجه به هزینه‌های بالا در راستای چابکتر شدن و ارائه خدمات بهتر به جامعه اقتصادی در دستور کار قرار گرفته و در حال اجرا است.

پررنگ شدن نقش بخش خصوصی در استان یزد

مدیرکل صمت با تشکر از فعالیت‌های تشکلهای اقتصادی استان با تفویض اختیار به تشکل‌هایی از جمله اتاق بازرگانی، خانه صنعت و معدن و خانه معدن این رویکرد را باعث فعال تر شدن بخش خصوصی و دستاوردهای خوبی در حوزه اقتصاد استان شده است.