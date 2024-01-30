به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو دانشجو دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با اعلام برگزاری نوزدهمین جلسه شورا در تشریح جزئیات مهمترین تصمیم‌های اخذ شده در این شورا، گفت: در نوزدهمین جلسه شورا با الحاق ۱۸۸ هکتار اراضی به محدوده شهر جدید مهستان (هشتگرد) در راستای طرح نهضت ملی مسکن و طرح جوانی جمعیت موافقت شد.

دانشجو ادامه داد: اراضی ۱۸۸ هکتاری که به مهستان الحاق می‌شود شامل دو قطعه زمین یکی به وسعت ۱۳۸ هکتار و دیگری به وسعت ۵۹ هکتار است. الحاق‌های جدید با هدف تولید مسکن و تأمین سرانه‌های خدماتی موردنیاز شهر جدید مهستان انجام شده است. مهستان به دلیل نزدیکی به دو شهر پرجمعیت کرج و تهران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و با تاکید اعضای شورا، ساخت مسکن در الحاق‌های جدید باید هرچه سریع‌تر انجام شود.

دانشجو دستور بعدی بررسی شده در جلسه نوزدهم شورا را به موضوع انتزاع روستای نصرت آباد از حریم شهر الوند مرتبط دانست.

وی توضیح داد: مغایرت‌های اساسی مصوبات کمیسیون ماده ۵ تهران در ارتباط با مصوبه پیشین شورا با موضوع مکان‌یابی ضوابط و مقررات ساخت بناهای بلندمرتبه در محدوده شهر تهران نیز مورد بررسی قرار گرفت.

به گفته وی، مقرر شد شهرداری تهران با هدف اجرای مصوبه پیشین شورا در این زمینه، هرچه سریع‌تر نقشه‌های پهنه‌ها و راسته‌های بلندمرتبه سازی را به همراه ضوابط و مقررات پیشنهادی به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارائه دهد.