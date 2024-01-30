به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرانگیز ظهر سه شنبه در ملاقات مردمی با اهالی جزیره خارگ اظهار داشت: با توجه به رویکردهای ابلاغی رئیس قوه قضائیه، در همه این دیدارها تلاش میشود هم در جنبه تبیینی و هم در حل مشکل مراجعان قدمهای اساسی برداشته شود.
وی افزود: ملاقاتهای مردمی از زمانی که ساماندهی شده است نقاط ضعف و قوتی دارد که با استفاده از نظرات مردم میتوانیم ضعفها و کاستیها را رفع کنیم و همچنین نکات مثبت را تقویت کنیم.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر تصریح کرد: برگزاری اینگونه ملاقاتها میتواند در راستای ارتباط نزدیک و طرح دغدغهها و مطالبات مردمی اثرگذار باشد و در راستای تحقق منویات گام دوم انقلاب تحقق گام برداشت.
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