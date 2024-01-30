۳۰۰ ویژه برنامه کودک و نوجوان در مازندران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حامد فاضلی کبریا ظهر سه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران با بیان اینکه کانون پرورش فکری قطب فرهنگی و پرورشی به شمار می‌رود، از فعالیت ۲۸ مرکز ثابت و ۴ مرکز سیار روستایی در استان خبر داد و گفت: ۶۰ فعالیت و خدمت در قالب برنامه‌های مختلف به گروه سنی ۶ تا ۱۷ سال ارائه می‌شود.

وی شمار اعضای کودکان و نوجوان تحت پوشش را ۱۴ هزار نفر ذکر کرد و گفت: همزمان با دهه فجر ۳۰۰ ویژه برنامه کودک و نوجوان با هدف تبیین برنامه‌های انقلاب اسلامی در استان اجرا می‌شود.

فاضلی کبریا کتابخانه پستی و ناوگان سیار روستایی را از جمله برنامه‌ها ذکر کرد و گفت: این ناوگان در مناطق مختلف از جمله بابلسر و کلاردشت اجرا می‌شود.

وی طرح سینما کودکان نوجوان را از دیگر برنامه‌ها ذکر کرد و گفت: ۷۰ فیلم کوتاه و انیمیشن جذاب از جمله انیمیشن فاخر بچه زرنگ توسط کانون تولید شده است.

وی نمایش تئاتر، نقاشی دیواری، مسابقه کتابخوانی، کافه رأی، مسابقه دوچرخه سواری، اردوهای جهادی با عنوان پیک انقلاب، پویش عکس رأی خانواده، جشنواره سرود را از جمله برنامه‌ها عنوان کرد.