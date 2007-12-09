تفکر انتقادی به شجاعت نیاز دارد

موانع جامعه شناختی و رواشناختی در کنار موانع بنیادین زبانی و منطقی چهار نوع مانع موجود در تفکر انتقادی را تشکیل می‌دهند. پاره‌ای از مؤلفه‌های زندگی جمعی و فردی هستند که در حکم مانع برای تفکر پویا و جدی محسوب می‌شوند. در این گستره ما هم شاهد روحیات فردی هستیم و هم مؤلفه‌هایی اجتماعی که سد راه تفکر انتقادی هستند. یکی از عوامل اجتماعی که جلوی تفکر را می‌گیرد عدم امنیت لازم برای ارائه دیدگاههای مختلف است. این مانع از جمله موانعی است که خاستگاه اجتماعی دارد و با آن نمی‌توان تفکری جدی را سامان داد.

آزادی یکی از مهمترین پیش‌فرضهای تفکر است. همانطور که امانوئل کانت فیلسوف معروف آلمانی سده هجدهم می‌گوید عقل بدون آزادی معنا ندارد. عقل یعنی آزادی در ارائه دیدگاهها. چرا که متفکر در مسیر طولانی که برای رسیدن به حقیقت طی می‌کند به تنها چیزی که پایبند است منطق و استدلال است و بدین جهت این امکان وجود دارد که به نتایجی بر خلاف بسیاری از پیش‌فرضهای خود برسد.

از سوی دیگر امنیت هم جایگاهی مهم و اساسی برای زندگی جمعی دارد. به تعبیر بسیاری از جامعه‌شناسان و متفکران اجتماعی و سیاسی یکی از مهمترین اهداف تشکیل حکومتهای مختلف این بوده که امنیت را میان افراد و گروههای مختلف اجتماعی برقرار کند. در این راستا است که نسبت میان آزادی و امنیت هم مطرح می‌شود. عده‌ای البته معتقدند که برای داشتن امنیت باید جلوی آزادیهای فردی و اجتماعی را گرفت اما اکثریت متفکران و نخبگان سیاسی به این نتیجه رسیده‌اند که راهی برای رسیدن به امنیت بادوام و مستمر جز توسل به آزادیهای مشروع و موجه افراد وجود ندارد.

تا آنجا که به بحث ما یعنی جایگاه آزادی در تفکر انتقادی مربوط می‌شود می‌توان گفت که برای داشتن تفکر انتقادی بجد باید به جمع آزادی و امنیت اندیشید. اصلاً امنیت در تفکر انتقادی هنگامی به دست می‌آید که افرادی آزاد و مستقل وجود داشته باشند. در جامعه‌ای که همه افراد از بابت ارائه نظراتی در معرض ترس و واهمه باشند نمی‌توان انتظار داشت که تفکر انتقادی رشد و نمویی داشته باشد. در این منظومه امنیت عین آزادی است همانگونه که آزادی دقیقاً همان امنیت معنا می‌دهد.

هنر یک جامعه آن نیست که یکی از این دو آرمان بزرگ بشری یعنی امنیت و آزادی را به پای دیگری فدا کند. هنر برعکس دقیقاً آن است که چنان سازوکارهایی بچینیم که امنیت با توجه به آزادیهای مشروع تعریف شود و آزادی هم به عنوان یکی از ابزارهای مهم تحقق امنیت ارائه گردد. فراموش نکنیم که در فضایی توأم با ترس و واهمه و وحشت نه تنها تفکری باقی نمی‌ماند که فضا برای ناامنی خود جامعه فراهم می‌گردد. وحشت و ترس از سر جهل است و اگر فضایی برای تضارب آرا و اندیشه ها فراهم شود آگاهیی توزیع می‌گردد که خود وحشت‌ستیز و ترس‌برانداز است.

هم معلمان و نخبگان و هم سیاستمداران و هم روشنفکران و مصلحان باید بدانند که مهمترین دشمن تفکر، ترس و واهمه و وحشت است و باید از هر عاملی که به تشدید فضای رعب‌آلود مدد می‌رساند دوری گزید. در این راستا باید دانست که واهمه و ترس صرفاً ترس سیاسی یا اجتماعی نیست و بسیاری از ترسهای فردی و درونی سد راه تفکر انتقادی هستند.