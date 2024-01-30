ریزش بورس این بار به بهانه افزایش نرخ سود گواهی سپرده

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس امروز ریزش ۹۹۳۱ واحدی را تجربه کرد، فعالان بازار سرمایه می‌گویند افزایش سود بانکی علت اصلی هیجان بازار امروز بود: «بر اساس دستورالعمل انتشار گواهی سپرده خاص که به شبکه بانکی ابلاغ شده است بانک‌ها می‌توانند برای تأمین سرمایه در گردش طرح‌های با بازدهی بالا اقدام به انتشار این اوراق نموده و در پایان دوره مشارکت، سود قطعی نیز علاوه بر سود علی‌الحساب ۳۰ درصدی به خریداران این گواهی سپرده در شعب بانک‌ها پرداخت می‌شود.»

ارزش معاملات خرد عدد ۵,۲۶۶ میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی و ماهانه، کاهش قابل توجهی نداشته است.

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش ۱,۳۹۰ میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی برای دومین روز متوالی با ثبت رقم ۴۹۶ میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته بر شدت خروج هم نسبت به میانگین ماهانه افزوده شده است.

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از ۲۶۶ میلیارد تومان خروج نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها است. خروج نقدینگی از این صندوق می‌تواند نکته مثبتی برای بازار سهام باشد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت برای چهارمین روز متوالی با ثبت رقم ۳۷۵ میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته شیب خروج از این صندوق‌ها هم نسبت به میانگین ماهانه در حال افزایش است.

ارزش صف‌های خرید ۲۰۳ میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی ۳۳ میلیارد تومان افزایش داشته است.

از سوی دیگر ارزش صف‌های فروش با کاهش ۳۳ میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده ۲۰۲ میلیارد تومان قرار دارد.

بیشترین ارزش معاملات را گروه انبوه سازی با ثبت رقم ۶۵۳ میلیارد تومان (۱.۳ برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های فلزات اساسی با ارزش معاملات ۴۳۶ میلیارد تومان (۱ برابر میانگین هفتگی) و خودرویی با ارزش معاملات ۴۱۶ میلیارد تومان (۱.۲ برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

گروه زراعت با ارزش معاملات ۱۸۱ میلیارد تومان (۲.۴ برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه رایانه با ارزش معاملات ۶۹ میلیارد تومان (۱.۹ برابر میانگین هفتگی) و گروه عرضه برق و گاز با ارزش معاملات ۵۹ میلیارد تومان (۱.۷ برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.