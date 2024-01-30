سلامت گوشت آبزیان در چهارمحال و بختیاری مورد تأیید است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسدی ظهر سهشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: ادارهکل دامپزشکی سه وظیفه کنترل بیماریهای دامی و مشترک بین انسان و دام، کنترل سلامت مواد خام دامی و صادرات و واردات مواد خام دامی را برعهده دارد.
وی افزود: خوشبختانه در سال ۱۴۰۲ هیچ اپیدمی دامی در چهارمحال و بختیاری گزارش نشد، همچنین بیماری خطرناک آنفولانزا فوق حاد پرندگان در استان وجود نداشت و تب برفکی نیز کنترل شد.
مدیرکل دامپزشکی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در همه کشتارگاههای سنتی و صنعتی در استان ناظر مقیم حضور دارد و کار ارزیابی محصولات را انجام میدهد.
اسدی عنوان کرد: همه کشتارگاههای چهارمحال و بختیاری به سیستم پیش سرد نگهداری لاشه مجهز شدند و به جهت ارتقا کیفیت بهداشتی گوشت مرغ، یکی از کشتارگاههای استان به خط ۲ تولید مجهز شده است.
وی خاطرنشان کرد: در سطح کارخانههای و مراکز نگهداری شیر و لبنیات مشکلی به لحاظ بهداشتی وجود ندارد و معضل در حال حاضر در مراکز سنتی توزیع لبنیات است که برای این موارد نیز دستورالعملی تهیه شده است.
مدیرکل دامپزشکی چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: از ۶ واحد تولید تخممرغ در استان سه واحد مراحل ابتدایی اخذ مجوز بستهبندی را کسب کردهاند.
اسدی بیان کرد: موفق شدیم تا ماده ۲۳ احداث پست قرنطینه گردنه گوشکی که یکی از گلوگاههای ورود دام به چهارمحال و بختیاری است را اخذ کنیم و عملیات اجرایی آن به زودی آغاز میشود.
وی تاکید کرد: آزمایشگاه مرجع آبزیان کشور در چهارمحال و بختیاری راهاندازی میشود.
مدیرکل دامپزشکی چهارمحال و بختیاری در خصوص سموم خطرناک سرطان زا در گوشت آبزیان در این استان تصریح کرد: از ۴۰۲ نمونه تنها ۵ مورد انحراف از معیار داشت، همچنین شیر نیز به لحاظ کیفیت و وجود آفلاتوکسین و دیگر سموم بالاتر از حد مجاز نبود.
اسدی یادآور شد: در زمینه شناسایی تقلبات شیر در چهارمحال و بختیاری، از ۶۲۰ نمونه تنها ۵ مورد عدم انطباق داشت و خوشبختانه کیفیت شیر رو به بهبود است.
نظر شما