واژه های ضد جمعیت از آموزش دانشگاهی حذف شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فرشیدی، روز سه شنبه در افتتاحیه دوره آموزشی هادیان زندگی (تربیت مربی با موضوعات قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت- حفظ حیات جنین و ناباروری)، افزود: امروز نقطه عطفی در برنامه‌های جمعیت است. بحث فرهنگی بسیار مهم است. هرچقدر بحث‌های اقتصادی و…، را مطرح کنیم، مسائل فرهنگی اهمیت بیشتری دارد. بیش از ۶۰ سال این برنامه پیش می‌رود و در ذهن ما متولیان بهداشت اینگونه جا افتاده که جمعیت باید پایین باشد و اگر جمعیت بالا رود، اقتصاد خراب می‌شود؛ لذا باید اتفاقات بزرگ‌تری رخ دهد.

وی ادامه داد: دوره آموزشی هادیان زندگی تنها یک برنامه گذرا و موقت نیست و پایدار است و باید به تمام برنامه‌ها و تمام آنچه که در حوزه بهداشت و درمان دارد، معطوف شود.

معاون بهداشت وزارت بهداشت، با اشاره به اهمیت تکریم مادران باردار و حمایت از نوزادان، افزود: برنامه‌های زندگی اعم از آموزشی و فرهنگی نمی‌تواند از مسائل مربوط به جمعیت مجزا باشد.

وی گفت: برنامه‌ها با موضوع جمعیت، نسبت به گذشته بهتر شده اما هنوز با آنچه که وزارت بهداشت توقع دارد بسیار فاصله دارد. لذا کارهای بزرگی باید انجام شود و این یکی از کارهایی بود که در وزارت بهداشت با آرزوی اینکه هر چه زودتر اجرا شود، دنبال شد.

فرشیدی ادامه داد: کسی می‌تواند در این برنامه‌ها موفق باشد که اعتقاد داشته باشد؛ متأسفانه در کتاب‌هایی که در حوزه آموزش حوزه بهداشت عمومی، پرستاران و…، که طی چهار سال در آموزشگاه‌های ما آموزش داده می‌شوند، چقدر واژه‌های ضد جمعیت وجود دارد.

معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: اتفاقاتی که در کشور و نظام ما وجود دارد برای بسیاری از کشورها الگو و سرمشق است. بسیاری از کشورها هستند که وضعیت جمعیتی اسفناک‌تر از ایران دارند و به دنبال راهکار هستند؛ اقدامات ما در این زمینه برای آنها الگو و سرمشق است. بنابراین، کار دشوار است و نمی‌توان تنها به اقتصاد و شعار اکتفا کرد و باید با اعتقاد و اقدامات فرهنگی و پشتکار پیش رویم.

وی با طرح این سوال که آیا تکریم مادر باردار و مادری که به تازگی زایمان کرده، خلاف است، افزود: چرا باید در اتاق‌های زایمان ما، مادر بعد از زایمان بگوید که دیگر من به این بیمارستان نمی‌آیم یا دیگر نمی‌خواهم باردار شوم. ثمره یک ازدواج باید به فرزند ختم شود. تمام آرزوی یک زوج این است که صاحب فرزند شوند چند میلیون زوج نابارور در کشور وجود دارد که مدام به مراکز درمانی مختلف رجوع می‌کنند تا تنها یک خبر خوش دریافت کنند که امکان صاحب فرزند شدن را دارند.

فرشیدی گفت: این طرح بسیار سخت و دشوار است و باید با صبر و تحمل زیادی انجام شود. در برنامه‌ها و گفتارها با دوستانی که در یک مجموعه مشغول به کار هستند و به یک شکلی درگیر این برنامه‌ها هستند اگر بگویید زندگی بهتر با فرزند بیشتر حتماً از شما الگو و سند می‌خواهند که این حرف را اثبات کنید چرا که تمام ذهن ما چیز دیگری است؛ بنابراین خواهش می‌کنم در این برنامه صبر و حوصله و پشتوانه علمی کار را پیش ببرید.

معاون بهداشت وزارت بهداشت ادامه داد: ما جمعیت تحت پوشش مراقبان سلامت را از ۲۵۰۰ به ۱۵۰۰ نفر کاهش دادیم. در شهرها و مراکز روستایی و مناطقی که خانه بهداشت داریم کمتر از ۱۰۰۰ نفر بهورز قرار می‌دهیم. این اقدامی است که با زمان کافی برای اجرای آن برنامه‌ریزی کنیم و در فرصت کافی با مادران مشاوره داشته باشیم. شاید اولین کار مهم ما زدودن افکار اشتباه باشد که وارد ذهن مادران و یا دخترانی شده است که آماده سن ازدواج و باروری هستند.