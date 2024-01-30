ترور مجروحان فلسطینی توسط رژیم صهیونیستی محکوم است

به گزارش خبرگزاری مهر، «ناصر کنعانی» سخنگوی وزارت امور خارجه اقدام رژیم صهیونیستی در ترور تعدادی از مجروحان فلسطینی در بیمارستانی در اردوگاه فلسطینی جنین در کرانه غربی را به شدت محکوم کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: انتظار میرود کشورهای جهان و نهادهای بینالمللی نسبت به این اقدام تروریستی بی تفاوت نمانده و این رفتار وحشیانه را که میتواند زمینههای عادی انگاری تروریسم سازمان یافته را در جهان فراهم آورد، به عنوان زنگ خطری برای جوامع بشری محسوب کرده و قویاً محکوم نمایند.
کنعانی تاکید کرد: جای تأسف است که حامیان این رژیم که از هیچگونه اِعمال فشاری بر مردم مظلوم فلسطین دریغ ننموده و دفاع مشروع ملت فلسطین در برابر اشغالگری را محکوم و متهم میکنند، در قبال اینگونه جنایات آشکار در بیمارستانها و مراکز درمانی و ادامه حرکت ماشین نسلکشی صهیونیستها، سکوت اختیار کردهاند.
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