۱۰ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۱۰

معاون آبفای کشور مطرح کرد؛

بالغ بر ۹۰ درصد آزمون های کیفی آب شرب البرز مورد تایید است

کرج- معاون راهبری و نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: مطلوبیت آزمون های کیفیت آب شرب البرز مطابق راستی آزمایی دانشگاه علوم پزشکی بالای ۹۰ درصد گزارش شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا جز قاسمی از راستی آزمایی کنترل کیفیت آب مرکز پایش و نظارت بر کیفیت شرکت آب و فاضلاب استان البرز بالغ بر ۹۰ درصد خبر داد و گفت: شاخص‌های کیفیت آب استان البرز در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۲ از منظر وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی مطلوب ارزیابی شدند.

وی افزود: شرکت آب و فاضلاب استان البرز با دارا بودن ۱۷ آزمایشگاه سنجش کیفیت آب و فاضلاب و ۳۹۰ سامانه کلرزنی، در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۲ و در بخش شهری و روستایی، ۱۹۰ هزار و ۲۵۵ آزمون کلرسنجی، ۸۲ هزار و ۶۷۲ آزمون باکتریولوژی و ۱۷۱ هزار و ۸۵ آزمون کدورت سنجی را بر نمونه‌های شبکه و مخازن انجام داده است.

معاون راهبری و نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور بیان کرد: مطلوبیت تمامی آزمون‌ها مطابق راستی آزمایی دانشگاه علوم پزشکی استان البرز بالای ۹۰ درصد گزارش شده و بدین وسیله در بین شرکت‌های آب و فاضلاب مورد تقدیر قرار گرفته است.

