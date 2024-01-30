بالغ بر ۹۰ درصد آزمون های کیفی آب شرب البرز مورد تایید است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا جز قاسمی از راستی آزمایی کنترل کیفیت آب مرکز پایش و نظارت بر کیفیت شرکت آب و فاضلاب استان البرز بالغ بر ۹۰ درصد خبر داد و گفت: شاخص‌های کیفیت آب استان البرز در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۲ از منظر وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی مطلوب ارزیابی شدند.

وی افزود: شرکت آب و فاضلاب استان البرز با دارا بودن ۱۷ آزمایشگاه سنجش کیفیت آب و فاضلاب و ۳۹۰ سامانه کلرزنی، در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۲ و در بخش شهری و روستایی، ۱۹۰ هزار و ۲۵۵ آزمون کلرسنجی، ۸۲ هزار و ۶۷۲ آزمون باکتریولوژی و ۱۷۱ هزار و ۸۵ آزمون کدورت سنجی را بر نمونه‌های شبکه و مخازن انجام داده است.

معاون راهبری و نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور بیان کرد: مطلوبیت تمامی آزمون‌ها مطابق راستی آزمایی دانشگاه علوم پزشکی استان البرز بالای ۹۰ درصد گزارش شده و بدین وسیله در بین شرکت‌های آب و فاضلاب مورد تقدیر قرار گرفته است.