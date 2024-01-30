به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمدرضا رادان ظهر سه شنبه در جمع اصحاب رسانه در کردستان با اشاره به اینکه در سفر به کردستان شاهد ارزیابی خوبی از اقدامات انتظامی و مرزبانی کردستان هستیم، اظهار کرد: امیدواریم شاهد تلاش بیشتر نیروهای نظامی و انتظامی در استان باشیم.
وی با اشاره به در پیش بودن انتخابات امسال، بیان کرد: براساس فرمایشات مقام معظم رهبری چهار مؤلفه امنیت، سلامت، مشارکت و رقابت مورد توجه است و مسؤولیت امنیت با نیروی انتظامی کل کشور است.
وی بیان کرد: تمامی تمهیدات برای انتخاباتی خوب و امن و در خور شأن مردم پیش بینی شده است و در حوزههای مختلف از جمله شعب اخذ رأی، صندوقهای سیار و ثابت و مراکز نگهداری صندوقهای قبل و بعد از انتخابات امنیت در نظر گرفته شده است.
فرمانده انتظامی کل کشور تصریح کرد: مردم بدون دغدغه امنیت پای صندوقهای رأی حاضر شوند و رأی خود را به صندوقهای رأی بیندازند.
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