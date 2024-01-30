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۱۰ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۲۳

فرمانده انتظامی کل کشور:

مردم بدون دغدغه امنیت پای صندوق‌های رای حاضر شوند

مردم بدون دغدغه امنیت پای صندوق‌های رای حاضر شوند

سنندج_فرمانده انتظامی کل کشور گفت: مردم بدون دغدغه امنیت پای صندوق‌های رای حاضر شوند ورای خود را به کاندیدای مورد نظر بدهند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمدرضا رادان ظهر سه شنبه در جمع اصحاب رسانه در کردستان با اشاره به اینکه در سفر به کردستان شاهد ارزیابی خوبی از اقدامات انتظامی و مرزبانی کردستان هستیم، اظهار کرد: امیدواریم شاهد تلاش بیشتر نیروهای نظامی و انتظامی در استان باشیم.

وی با اشاره به در پیش بودن انتخابات امسال، بیان کرد: براساس فرمایشات مقام معظم رهبری چهار مؤلفه امنیت، سلامت، مشارکت و رقابت مورد توجه است و مسؤولیت امنیت با نیروی انتظامی کل کشور است.

وی بیان کرد: تمامی تمهیدات برای انتخاباتی خوب و امن و در خور شأن مردم پیش بینی شده است و در حوزه‌های مختلف از جمله شعب اخذ رأی، صندوق‌های سیار و ثابت و مراکز نگهداری صندوق‌های قبل و بعد از انتخابات امنیت در نظر گرفته شده است.

فرمانده انتظامی کل کشور تصریح کرد: مردم بدون دغدغه امنیت پای صندوق‌های رأی حاضر شوند و رأی خود را به صندوق‌های رأی بیندازند.

کد مطلب 6009143

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