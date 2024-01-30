آمادگی کامل پلیس برای تأمین امنیت انتخابات اسفند ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد جلیلیان فرمانده نیروی انتظامی منطقه شبستر برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی را از دیگر مأموریتهای مهم فراجا دانست و گفت: نیروی انتظامی برای برگزاری انتخابات پیش رو اهتمام کامل دارد و با تمام توان و ظرفیت برای برگزاری انتخابات در امنیت و آرامش کامل آماده است.
فرمانده نیروی انتظامی منطقه شبستر که در نشست ستاد پیشگیری جرایم انتخاباتی سخن میگفت، اظهار داشت: یکی از مهمترین و حساسترین مسئولیتهای برگزاری این رویداد مهم که موضوع تأمین امنیت آن است به پلیس سپردهشده است و از همین رو باید از هماکنون آمادگیهای لازم برای انجام این وظیفه خطیر کسب شود.
عضو شورای تأمین شهرستان شبستر خاطر نشان ساخت: مشارکت بالای مردم در انتخابات، امنیت آفرین است و هدف دشمنان نیز این است که انتخابات پرشور برگزار نشود، تا امنیت و آرامش مردم آسیب ببیند.
وی با بیان اینکه پلیس علاوه بر تلاش برای افزایش مشارکت مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، آماده تأمین امنیت حداکثری این رویداد مهم ملی است، گفت: پرهیز از هرگونه اقدامی به نفع یا علیه کاندیداها از دیگر موضوعاتی است که همکاران ما سرلوحه کار خود قرار دادهاند.
سرهنگ محمد جلیلیان فرمانده نیروی انتظامی شبستر افزود: موضوع بعدی امنیت حوزههای انتخاباتی است که امانتی در دست نیروی انتظامی است و با برنامهریزی دقیق و اطلاعات تهیهشده، با آرامش کامل انتخابات برگزار خواهد شد و خط قرمز ما هم امنیت انتخابات است و در بحث حفاظت از این امانت، با کسی تعارف نداریم.
عضو شورای فرهنگ عمومی شهرستان شبستر با اشاره به نقش مهم خبرنگاران در ارتقای امنیت در جامعه گفت: با توجه به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در اواخر امسال از اصحاب رسانه انتظار میرود برای افزایش شور و نشاط انتخاباتی وارد عرصه شوند و ضمن رعایت قوانین مربوطه از انتشار هرگونه مطالب و محتوای توهین آمیز بر علیه نامزدهای انتخاباتی پرهیز نمایند.
وی افزود: اطلاع رسانی شفاف و اثر گذار در جامعه به پیشبرد امور مهمی همچون توسعه پایدار و امنیت و آرامش مردمی منجر میشود.
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