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۱۰ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۲۸

تاجرنیا:

اختلافات درون رشته‌ای به جامعه پزشکی ضربه می‌زند

اختلافات درون رشته‌ای به جامعه پزشکی ضربه می‌زند

رییس جامعه دندانپزشکی ایران، بر ضرورت مقابله با هجمه ها علیه جامعه پزشکی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی تاجرنیا، روز سه شنبه در حاشیه برگزاری کنگره بین المللی جراحان دهان، فک و صورت در مرکز همایش‌های هتل المپیک تهران، گفت: با توجه به جایگاه پزشکی ایران در سطح بین المللی، باید از هجمه‌هایی که به جامعه پزشکی وارد می‌شود، جلوگیری کرد.

وی افزود: ما نخبگان زیادی در کشور داریم که دلسوزانه کار درمانی و پژوهشی انجام می‌دهند و شایسته نیست به آنها هجمه وارد شود.

تاجرنیا تاکید کرد: مسائل و اختلافات درون رشته‌ای به جامعه پزشکی ضربه می‌زند و ضرورت دارد در این زمینه دست اندرکاران نظام سلامت مانع این اختلافات شوند.

بیست و یکمین کنگره بین المللی جراحان دهان، فک و صورت و همچنین چهاردهمین همایش بین‌المللی ایمپلنت خلیج فارس و یازدهمین سمپوزیوم پژوهشی محققین جوان، از ۱۰ تا ۱۳ بهمن ۱۴۰۲ در هتل المپیک تهران برگزار می‌شود.

کد مطلب 6009155
حبیب احسنی پور

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