به گزارش خبرگزاری مهر، علی تاجرنیا، روز سه شنبه در حاشیه برگزاری کنگره بین المللی جراحان دهان، فک و صورت در مرکز همایش‌های هتل المپیک تهران، گفت: با توجه به جایگاه پزشکی ایران در سطح بین المللی، باید از هجمه‌هایی که به جامعه پزشکی وارد می‌شود، جلوگیری کرد.

وی افزود: ما نخبگان زیادی در کشور داریم که دلسوزانه کار درمانی و پژوهشی انجام می‌دهند و شایسته نیست به آنها هجمه وارد شود.

تاجرنیا تاکید کرد: مسائل و اختلافات درون رشته‌ای به جامعه پزشکی ضربه می‌زند و ضرورت دارد در این زمینه دست اندرکاران نظام سلامت مانع این اختلافات شوند.

بیست و یکمین کنگره بین المللی جراحان دهان، فک و صورت و همچنین چهاردهمین همایش بین‌المللی ایمپلنت خلیج فارس و یازدهمین سمپوزیوم پژوهشی محققین جوان، از ۱۰ تا ۱۳ بهمن ۱۴۰۲ در هتل المپیک تهران برگزار می‌شود.