کشف بیش از ۳۳۸ کیلو تریاک در عملیات مشترک پلیس داراب و البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رهام‌بخش حبیبی گفت: مبارزه با پدیده شوم مواد مخدر به عنوان یکی از مهمترین عوامل فروپاشی خانواده‌ها و سر منشأ بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی، نیازمند همکاری همه جانبه مردم و نهادهای مسؤول با پلیس است.

وی ادامه داد: در راستای طرح مبارزه با سوداگران مرگ، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان البرز با اقدامات فنی و تخصصی مطلع شدند فردی با سواری پژو پارس در حال انتقال یک محموله تریاک از استان‌های شرقی به سمت شیراز است که موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی پلیس فارس قرار گرفت.

فرمانده انتظامی استان فارس افزود: مأموران انتظامی شهرستان داراب پس از هماهنگی با مرجع قضائی به محور مواصلاتی مذکور (گردنه مروارید) اعزام و با برپایی تور ایست و بازرسی سواری پژو حامل تریاک را شناسایی و دستور ایست را صادر که راننده بدون توجه اقدام به فرار کرد.

سردار حبیبی با بیان اینکه پس از طی مسافتی تعقیب و گریز مأموران انتظامی موفق شدند با اقدامات فنی و تخصصی خودرو را توقیف کنند، گفت: در بازرسی از این سواری ۳۳۸ کیلو و ۸۵۰ گرم تریاک کشف شد.

این مقام ارشد انتظامی خاطر نشان کرد: در این خصوص راننده قاچاقچی دستگیر و پس از سیر مراحل قانونی روانه زندان شد.