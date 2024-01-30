۱۰ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۵۳

رییس پلیس آگاهی استان ایلام خبر داد؛

دستگیری قاتل فراری پس از ۴ سال زندگی مخفیانه در ایلام

ایلام-رییس پلیس آگاهی استان ایلام گفت: قاتل فراری پس از ۴ سال زندگی مخفیانه سرانجام در عملیات هوشمندانه کارآگاهان پلیس شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ خداداد رشیدی ظهر سه شنبه شریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی اخذ یک فقره نیابت قضائی از دادگاه کیفری ایلام مبنی بر دستگیری قاتلی که به اتهام قتل از سال ۱۳۹۹ تا کنون تحت تعقیب و متواری می‌باشد، پیگیری موضوع جهت شناسایی و دستگیری قاتل در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: با انجام اقدامات فنی، اطلاعاتی و تحقیقات میدانی مشخص شد قاتل فراری پس از اینکه در سال ۱۳۹۹ در شهرستان چرداول با سلاح گرم مرتکب قتل شده بود به یکی از استان شمالی فرار کرده و با تغییر هویت وچهره در آنجا سکونت دارد.

سرهنگ رشیدی بیان داشت: با نیابت قضائی کارآگاهان پلیس آگاهی با هوشیاری کامل مخفیگاه متهم را زیر نظر قرار داده ودر یک عملیات منسجم وی را دستگیر کردند.

این مقام انتظامی ادامه داد: متهم که در برابر مدارک و مستندات پلیس چاره‌ای جز اعتراف نداشت به ارتکاب قتل با انگیزه اختلاف و خصومت شخصی اعتراف کرد و عنوان داشت، مقتول را با سلاح گرم به قتل رساندم از صحنه متواری شدم.

رییس پلیس آگاهی استان ایلام با بیان اینکه با هوشمندی و تیزهوشی کارآگاهان پلیس آگاهی استان راز این پرونده قتل بالاخره بعد از سال‌ها پایان یافت اظهار داشت: پس از اینکه متهم صراحتاً به قتل اعتراف کرد پس از تشکیل پرونده برای رسیدگی قانونی به جرم خود تحویل مراجع قضائی شد.

