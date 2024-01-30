به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر حسینی صبح سه شنبه در نشست جهاد تبیین آموزش و پرورش شهرستان سقز، اظهار کرد: مردم با مشارکت حداکثری در انتخابات باید نماینده اصلح را انتخاب کنند تا شاهد کاهش مشکلات و چالش‌ها در کشور بخصوص در استان کردستان باشیم.

وی ضمن تقدیر از مدیریت اخلاق مدارانه آموزش و پرورش این شهرستان، اذعان کرد: از مسؤولان این اداره خواستاریم از معلمین فرهیخته به عنوان قشر تأثیرگذار در راستای تقابل با جنگ ادراکی دشمنان در عرصه رسانه به ویژه بخش‌های برون مرزی، کُردی زبان، ذهن نوجوانان و به ویژه رأی اولی‌ها را از القائات مسموم آنها پاک کنند.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان، افزود: نقش الگویی معلمان در هدایت نسل نواندیش را نباید نادیده گرفت و حضور مردم در پای صندوق‌های رأی در بیشتر موارد منوط به هدایت صادق‌ترین و قابل اعتمادترین قشر جامعه یعنی معلمان می‌باشد.

حسینی گفت: مشارکت حداکثری مردم در انتخابات با عملکرد مسئولان و مدیران رابطه مستقیم دارد چرا که با مردم بودن و تعامل داشتن تأثیر مستقیم در حضور مردم در صحنه خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: حوزه عملکرد ستاد امر به معروف و نهی از منکر، فقط مختص عفاف و حجاب نیست بلکه ستاد وظیفه دارد آسیب‌های موجود در ادارات را شناسایی، بررسی و اقدامات لازم را برای پیگیری از طریق قانون انجام دهد.