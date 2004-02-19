به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران ، دكتر كامران رحيم اف - مدير عامل شركت كنترل ترافيك تهران - با بيان اين مطلب اظهار داشت : چنانچه ارزش هر ليتر بنزين بدون احتساب يارانه را حداقل 1 هزار و 600 ريال ( معادل 20 سنت ) در نظر بگيريم ، روزانه حدود 142 ميليون و 400 هزار ريال مصرف بنزين شهروندان تهراني كاهش يافته است .

وي با اشاره به نتايج حاصل از اطلاعات نصب سيستم هوشمند در خيابان سهروردي تصريح كرد : بررسي هاي انجام شده در محور مذكور نشان دهنده 37 درصد كاهش ميانگين زمان سفر در مسير شمال - جنوب خيابان سهروردي و تا 33 درصد در مسير جنوب - شمال اين محور بوجود آمده است .

دكتر رحيم اف با استناد به بررسي ديگري كه در تقاطع كريمخان - حافظ صورت گرفته است ، اظهار داشت : سيستم هوشمند در اين چهارراه نيز موجب كاهش زمان تاخير به ميزان 11 درصد در ساعات اوج صبح و 52 درصد در ساعات اوج عصر شده است .

مدير عامل شركت كنترل ترافيك در ادامه محل هاي چراغ هاي راهنمايي زمان دار را 427 تقاطع ذكر كرد و گفت : در حال حاضر تعداد تقاطع هاي هوشمند به صورت منفرد 184 و تقاطع هاي زمان پذير 33 مورد است .