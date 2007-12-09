دین روشی عینی برای حضور عشق واقعی در بطن زندگی ارائه می کند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی جعفری عصر شنبه در دور دوم کارگاههای آموزشی " نقد کنش" در موسسه خدمات مشاوره ای، جوانان و پژوهش های اجتماعی آستان قدس در نقد و بررسی فیلم " نغمه های ابدی" ساخته رهبر قنبری، عشق را مضمون اصلی و دین را مضمون فرعی فیلم دانست که از آنها برای پیشبرد جریان فیلم استفاده شده است.

وی در تقابل قرار دادن دین و عشق را مولفه اصلی در این فیلم دانست و عنوان کرد: در عالم واقع نه تنها چنین چیزی وجود ندارد بلکه دین روش عینی برای حضور عشق واقعی در بطن زندگی انسان ( ازدواج) را ارائه می کند.

جعفری با تاکید بر اینکه عشق آغاز و برترین دستمایه شکل گیری هنر است گفت: نویسندگی یک حرفه تخصصی است که متاسفانه امروز در ایران به شدت تحت تاثیر شرایط اقتصادی و بودجه فیلم قرار گرفته است.

وی افزود: در حال حاضر نگاه سفارشی سینمای ایران را به سمت زوال کشانده تا آنجا که فیلمسازان نه تنها تخصص های سینمایی را به بهانه دانستنی های مذهبی نادیده گرفته اند بلکه عدم توجه تخصصی به موضوع سفارش شده یعنی مذهب نیز آسیب های جبران ناپذیری به سینما و مخاطب وارد کرده است.

