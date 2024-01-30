۱۰ بهمن ۱۴۰۲، ۱۷:۱۶

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر:

۳۰۰ برنامه قرآنی دهه فجر در استان بوشهر برگزار می‌شود

بوشهر- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر گفت: امسال به دلیل تقارن عید بزرگ مبعث و ایام الله دهه فجر، ۳۰۰ برنامه در قالب ۲۶ عنوان برنامه در سطح استان بوشهربرگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد قادری ظهر سه شنبه در نشست کمیته قرآن ستاد دهه فجر ضمن تبریک ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی و تسلیت ارتحال عالم مجاهد هم استانی مرحوم آیت‌الله حاج شیخ عبدالنبی نمازی گفت: کمیته قرآنی ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی یکی از ۲۹ کمیته ستاد دهه فجر استان است که شامل هجده عضو است که امسال به دلیل تقارن عید بزرگ مبعث و ایام الله دهه فجر، تعداد ۳۰۰ برنامه در قالب ۲۶ عنوان برنامه در سطح استان برگزار می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر و رئیس کمیته قرآن ستاد دهه فجر استان بوشهر با بیان اینکه اجتماع بزرگ جامعه قرآنی استان بوشهر به همراه خانواده یکی از شاخص ترین برنامه‌ها است، افزود: این برنامه ۱۵ بهمن ماه ساعت ۱۹ در میدان شهید رئیسعلی دلواری با هدف تجدید بیعت جامعه قرآنی با آرمان‌های امام و انقلاب برگزار خواهد شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر گفت: یکی از اولویت‌های مهم برنامه‌های قرآنی دانش آموزان و دانشجویان هستند که با تعامل آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها محافل قرآنی و کرسی‌های تلاوت در این مراکز آموزشی برگزار خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: در ایام دهه مبارک فجر از حضور ارزشمند قاری بین المللی قرآن کریم استاد کریم منصوری نیز در سطح استان بهره خواهیم برد.

