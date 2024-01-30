به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد قادری ظهر سه شنبه در نشست کمیته قرآن ستاد دهه فجر ضمن تبریک ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی و تسلیت ارتحال عالم مجاهد هم استانی مرحوم آیت‌الله حاج شیخ عبدالنبی نمازی گفت: کمیته قرآنی ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی یکی از ۲۹ کمیته ستاد دهه فجر استان است که شامل هجده عضو است که امسال به دلیل تقارن عید بزرگ مبعث و ایام الله دهه فجر، تعداد ۳۰۰ برنامه در قالب ۲۶ عنوان برنامه در سطح استان برگزار می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر و رئیس کمیته قرآن ستاد دهه فجر استان بوشهر با بیان اینکه اجتماع بزرگ جامعه قرآنی استان بوشهر به همراه خانواده یکی از شاخص ترین برنامه‌ها است، افزود: این برنامه ۱۵ بهمن ماه ساعت ۱۹ در میدان شهید رئیسعلی دلواری با هدف تجدید بیعت جامعه قرآنی با آرمان‌های امام و انقلاب برگزار خواهد شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر گفت: یکی از اولویت‌های مهم برنامه‌های قرآنی دانش آموزان و دانشجویان هستند که با تعامل آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها محافل قرآنی و کرسی‌های تلاوت در این مراکز آموزشی برگزار خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: در ایام دهه مبارک فجر از حضور ارزشمند قاری بین المللی قرآن کریم استاد کریم منصوری نیز در سطح استان بهره خواهیم برد.