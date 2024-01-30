اشتغال در استان مرکزی ۱۴۰ درصد رشد داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید امیدی ظهر سهشنبه در نشست کارگروه تخصصی اشتغال استان مرکزی اظهار کرد: بیشترین طرح برگشت خورده اشتغال استان مرکزی امسال با ۳۰۶ مورد مربوط به بنیاد برکت و کمترین طرح با ۲ مورد مربوط به حوزه ورزش و جوانان است.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی با بیان اینکه اشتغال به ثبت رسیده در استان نسبت به تعهد رشد ۱۴۰ درصدی را نشان میدهد، گفت: تعهد برای ایجاد اشتغال در سال جاری توسط دستگاههای اجرایی این استان ۱۰ هزار و ۹۹۶ شغل بود که تاکنون ۱۵ هزار و ۳۶۹ شغل در سامانه رصد ثبت شده است.
وی افزود: ۱۷۰۳ طرح مشاغل خانگی از ابتدای امسال تاکنون با مبلغ یکهزار و ۴۶۰ میلیارد ریال به بانکهای عامل برای دریافت تسهیلات معرفی شده است که تا کنون ۱۳۰۰ طرح موفق به دریافت یکهزار و ۲۶ میلیارد ریال شدهاند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی بیان کرد: در سال جاری ۱۲۱۳ طرح اشتغال دستگاههای اجرایی استان مرکزی بیپاسخ مانده که از این تعداد، ۶۱۱ طرح برگشت خورده است.
امیدی ادامه داد: همچنین در راستای بند ب تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مرکزی نیز، ۴۲۲۸ طرح به بانکهای عامل با پنجهزار و ۶۵۹ میلیارد ریال معرفی شده که تاکنون ۲۹۹۲ طرح موفق به دریافت سه هزار و ۹۳۲ میلیارد ریال شدند.
وی افزود: در راستای تسهیلات قرضالحسنه اشتغالزایی جز ۴ بند ب تبصره ۱۸ قانون بودجه امسال بنیاد برکت، ۶۹۷ طرح موفق به دریافت ۸۹۶ میلیارد ریال تسهیلات شدند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی افزود: در خصوص تسهیلات قرضالحسنه اشتغالزایی جز ۴ بند ب تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ بهزیستی نیز، ۶۷۲ طرح با اعتباری بالغ بر ۹۲۵ میلیارد ریال به بانکهای عامل معرفی شده که تا به امروز ۵۴۷ طرح موفق به دریافت ۷۷۰ میلیارد ریال شدهاند.
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