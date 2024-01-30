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۱۰ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۴۴

پلیس کرمان ۲۹۰ کیلو تریاک را در بازرسی از خودرو کشف کرد

پلیس کرمان ۲۹۰ کیلو تریاک را در بازرسی از خودرو کشف کرد

کرمان- فرمانده انتظامی استان کرمان از شناسایی و توقیف یک دستگاه خودرو نیسان وانت حامل ۲۹۰ کیلوگرم تریاک در عملیات مشترک پلیس مبارزه با مواد مخدر استان و ماموران انتظامی بخش رابر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار ناصر فرشید افزود: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با انجام اقدامات اطلاعاتی از انتقال مقدار قابل توجهی تریاک به وسیله یک دستگاه خودرو نیسان وانت مطلع و موضوع را به پلیس رابر اعلام کردند.

وی ادامه داد: در ادامه مأموران انتظامی با استقرار در محور رابر - بافت موفق به شناسایی خودرو مورد نظر شده و در یک عملیات ضربتی خودرو را متوقف و راننده آن را دستگیر و در بازرسی از خودرو موفق شدند ۲۹۰ کیلو و ۶۵۰ گرم تریاک که در خودرو جاساز شده بود را کشف کنند.

فرمانده انتظامی استان با اشاره به تشکیل پرونده و معرفی متهم به مرجع قضائی خاطرنشان کرد: شهروندان می‌توانند اخبار و اطلاعات خود در حوزه خرید فروش و نگهداری مواد مخدر را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اعلام کنند تا در اسرع وقت رسیدگی به آنها انجام شود.

کد مطلب 6009281

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