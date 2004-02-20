شناخت كافي و انجام مذاكرات انحصاري از دلايل انتخاب ژاپني ها براي پروژه آزادگان بود

مديرامور مهندسي شركت مهندسي و توسعه نفت (متن) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب درباره علل برنده شدن ژاپن در مناقصه ميدان نفتي آزادگان گفت: انجام مذاكرات انحصاري با ژاپن براي ميدان نفتي آزادگان يكي ازمهمترين مفاد تفاهم نامه منعقد شده در سفر اخير آقاي خاتمي رييس جمهور به ژاپن محسوب مي شد به طوري كه گفت وگوي ايران با ژاپني ها هيچگاه قطع نشد حتي زمانيكه با شركتهاي ديگر همچون توتال و استات اويل نيز مذاكره مي شد.

علي اكبر آل آقا كه مسئوليت مذاكراه با ژاپني ها را به عهده داشت ، افزود: ازسويي ايران خواهان توسعه هر چه زودتر ميدان نفتي آزادگان بود و از سويي ديگر ژاپنيها درمدت سه سال مذاكره با ايران در مقايسه با شركتهاي ديگر شناخت بيشتري از ميدان پيدا كرده بودند.

وي همچنين گفت : قرارداد ميدان نفتي آزادگان در قالب بيع متقابل منعقد شده و مبلغ سرمايه اي آن درمجموع چهار ميليارد دلار است .

آل آقا افزود: ميزان نفت درجاي اين ميدان 30 تا 35 ميليارد بشكه تخمين زده شده كه توسعه آن در دو فاز انجام مي شود.

وي تصريح كرد : طرح توسعه ميدان نفتي آزادگان براي برداشت 150 هزار بشكه در فاز اول و 260 هزار بشكه در فاز دوم اجرا مي شود كه اين دو فاز در آينده قابل افزايش است.

وي گفت: همچنين پيمانكار موظف است 51 درصد از هزينه هاي سرمايه اي طرح را به توان داخلي اختصاص دهد كه بدين صورت حدود يك ميليارد دلار به صنايع كشور تزريق خواهد شد.

