سید شهرام کهریزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی ۱۰ ماهه سال‌جاری ۱ میلیون ۱۸۲ هزار مسافر از پایانه مرزی خسروی در شهرستان قصرشیرین تردد کرده‌اند.

وی افزود: تردد خروجی مسافر ایرانی طی ۱۰ ماهه سال‌جاری در پایانه مرزی خسروی ۵۷۵ هزار نفر بوده است و تعداد مسافر ایرانی ورودی از این پایانه مرزی خسروی ۵۰۲ هزار نفر بوده است که بیشترین تردد ورودی و خروجی مسافران ایرانی در شهریور ماه سال‌جاری و ایام اربعین حسینی (ع) صورت گرفته است.

سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه در خصوص تردد مسافر اتباع خارجی از پایانه مرزی خسروی طی ۱۰ ماهه سال‌جاری، تصریح کرد: ۵۲ هزار مسافر خارجی از پایانه مرزی خسروی وارد کشور شده‌اند و تعداد مسافران اتباع خارجی که از پایانه مرزی خسروی خارج شده‌اند ۵۲ هزار و ۸۱۴ نفر است.

وی خاطرنشان کرد: مجموع تردد ورودی و خروجی از پایانه مرزی خسروی در مجموع ۱ میلیون ۱۸۲ هزار نفر، که تردد ورودی ۵۵۴ هزار و ۷۶۳ نفر و مجموع ۶۳۷ هزار ۸۱۴ نفر است.

کهریزی در پایان یادآور شد: پایانه مرزی خسروی در شهرستان مرزی قصرشیرین در گذشته جزئی از راه ابریشم بوده است که خسروی به منذریه مسیر اصلی به سمت جاده بغداد پایتخت عراق و از این طریق به کشور سوریه و در نهایت به حلب و سپس ساحل دریای مدیترانه متصل می‌شود.