حسن اسکندرپور در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: آموزش و پرورش استان اردبیل همزمان با دهه فجر برنامههای متعددی را در اردبیل برگزار میکند که اغلب این برنامهها در نواحی یک و ۲ آموزش و پرورش و شهرستانها با هماهنگی معاونتهای این اداره کل برگزار خواهد شد.
وی به روزشمار چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: انقلاب اسلامی مردمسالاری دینی، انسجام ملی، انقلاب اسلامی جهاد و مقاومت، عزت بینالمللی، انقلاب اسلامی پیامبر مهربانی، ایثار و شهادت، انقلاب اسلامی انتظار موعود، تمدن نوین اسلامی، انقلاب اسلامی ادیان و اقوام، همبستگی ملی، وحدت اسلامی و استقلال آزادی، جمهوری اسلامی عناوین روزهای دهه فجر در اردبیل هستند.
رییس اداره روابط عمومی و اطلاعرسانی آموزش و پرورش استان اردبیل تصریح کرد: برگزاری جشنواره آشپزی و ویژه برنامه احسان در شهرستان کوثر، جشن نونهالان گام دوم انقلاب در مدرسه فاطمیه پارسآباد و جهاد تبیین، فاطمهشناسی در کانون فرهنگی، تربیتی نور اردبیل از جمله برنامههای در نظر گرفته شده برای این ایام است.
اسکندرپور از برگزاری نشستهای تبیینی در مدارس خبر داد و افزود: مسابقات ورزشی بومی، محلی در مدارس عشایر شهرستان پارسآباد و همایش عفاف و حجاب و نقش زنان در انقلاب در دبیرستان الزهرای لاهرود همزمان با چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد.
وی اجرای برنامه میهمانی لالهها و اجرای مرحله منطقهای پویش کتابخوانی «او در باران آمد» در بستر شبکه شاد را یادآور شد و خاطرنشان کرد: همچنین به مناسبت این ایام با همکاری معاونت تربیت بدنی، همایش بزرگ دوچرخهسواری ۲ هزار نفری آموزش و پرورش دور دریاچه شورابیل برگزار خواهد شد.
اسکندرپور از اجرای فراخوان عکس انقلاب و کوهپیمایی کادر اداری نیز در این ایام خبر داد و اضافه کرد: همایش دانشآموزان تمدنساز مدرسه زینب در پارسآباد و نقاشی همگانی در جعفرآباد برگزار خواهد شد.
رییس اداره روابط عمومی و اطلاعرسانی آموزش و پرورش استان اردبیل با اشاره به برگزاری پویش «من یک دانشآموزم» در شبکه شاد بیان کرد: همچنین برای این ایام علاوه بر حضور فرهنگیان، همکاران و دانشآموزان در نماز عبادی، سیاسی جمعه، اجرای سرود دانشآموزی همسرایان فجر در نظر گرفته شده است.
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