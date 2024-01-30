به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام امیرحسین احمد نیا ظهر سه شنبه در نشست خبری اعلام ویژه برنامه‌های این مجموعه با اشاره به اینکه اعتکاف ۱۴۰۲ نسبت به سال گذشته با استقبال دو برابری روبرو شد، اظهار کرد: مراسم اعتکاف با حضور بیش از ۱۰۰۰ مبلغ در سطح استان برگزار شد که محور اعتکاف امسال جهاد تبیین، سبک زندگی و خانواده، کودک و نوجوان بود.

برگزاری اعتکاف ۱۴۰۲ در ۳۷۴ مسجد

معاون فرهنگی و اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد خراسان با بیان اینکه رویکرد اعتکاف سال جاری تربیت محوری بود، افزود: مراسم اعتکاف در برخی از مساجد با حضور مادران به همراه کودکان آنها برگزار شد.

وی با اشاره بیش از ۱۰۰ راوی دفاع مقدس مساجد در سطح استان در مراسم اعتکاف به اجرا برنامه و راوی گری پرداختند، افزود: در همه مساجد مربیان کودک و نوجوان نیز در کنار معتکفان حضور داشتند.

احمدنیا با اشاره به اینکه از اول آذرماه سال جاری قرارگاه نعمت حضور تشکیل شد، افزود: این قرارگاه شامل کمیته‌های محتوایی، روابط عمومی و تبلیغات، رسانه، پشتیبانی، آموزش، پیشگیری و برخورد با تخلفات آغاز به کار کرده است.

معاون فرهنگی و اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد خراسان با اشاره به اینکه بسته نعمت حضور در سایت مسجدنا طراحی شده است، گفت: این بسته شامل؛ انتخابات تکرار یا تغییر، پاسخ به شبهات، درخواست اعزام سخنران، متبرک، چند رسانه‌ای، منشورات و بسته نمایشگاهی تشکیل شده است.

برگزاری اعتکاف بصیرتی با حضور ۳۰۰ نفر

وی بیان کرد: اعتکاف بصیرتی با حضور ۳۰۰ نفر با هدف تربیت کنشگر انتخابات ویژه ائمه جماعت برگزار می‌شود که در این برنامه آیت الله علم الهدی، حجج الاسلام راجی، صالح پرور، ابویسانی، صابری تولایی، احمد رهدار در اردوگاه مازندران مشهد به مدت سه روز سخنرانی خواهند کرد.

احمدنیا وبینارهای مکرر در سامانه مسجدنا برای مخاطبان مسجدی، اتخاذ تدبیر برای آغاز جلسات گفتگوی انتخاباتی در مساجد و تولید کلیپ‌های پاسخ به شبهات را از دیگر برنامه‌های این نهاد مسجدی عنوان کرد.

برگزاری جشن تکلیف سیاسی برای رأی اولی‌ها در مشهد

معاون فرهنگی و اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد خراسان با اشاره به برگزاری جشن تکلیف سیاسی، برای ۱۶۰ هزار نفر رأی اولی در مشهد، گفت: اکران نمایشگاه مترویی و اتوبوسی و مسجدی و ون انتخاباتی برای ایجاد کافه گفتگو، تریبون آزاد در مکان‌های پر تردد شهری از جمله برنامه‌های ویژه انتخابات از سوی امور مساجد استان عنوان کرد.

وی طرح هر شب یک جشن و یک خدمت امید آفرین (آموزشی، قضائی و مشاوره‌ای، پزشکی و مشاوره‌ای، کمک معیشتی و....) و بیان حوادث انقلاب به صورت روزشمار در بین یا بعد از نمازها را از جمله برنامه‌های دهه فجر برشمرد.

احمدنیا اضافه کرد: سخنران و راویان انقلاب اسلامی و هادیان سیاسی در این دهه به مساجد اعزام خواهند شد و مراسم الله اکبر در شب سالگرد پیروی انقلاب اسلامی بر بام مساجد از دیگر برنامه‌های مرکز رسیدگی به امور مساجد استان خراسان رضوی بیان کرد.