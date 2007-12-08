گفتگو کوتاهترین راه حل موضوع هسته ای ایران است/ همکاری اعراب با ایران لازم است

به گزارش خبرگزاری مهر،"احمد فهد الاحمد الصباح" در گفتگو با روزنامه "الایام" بحرین درحاشیه چهارمین کنفرانس امنیتی خلیج فارس موسوم به "گفتگوی منامه"، با سئوال برانگیز خواندن اعلام اینکه ایران در کنفرانس منامه شرکت نمی کند، گفت : بحث و سخنهای مطرح اشاره داشت که ایران قصد دارد با هیئتی بلندپایه همانند سه سمینار گذشته شرکت کند.



لازم به ذکر است، منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران سال گذشته در کنفرانس "گفتگوی منامه" شرکت کرده بود.



شیخ احمد درباره وضعیت کنونی موضوع هسته ای ایران در پی گزارش 16 سازمان اطلاعاتی آمریکا (NIE) گفت: این گزارش مثبت است، اما پایان کار نیست، زیرا کاخ سفید پس از صدور گزارش تاکید کرد که نگرانی ها ادامه دارد و سناریوها از جمله جنگ مطرح است.



به گزارش مهر، سازمان برآورد اطلاعات ملی آمریکا( NIE )دوشنبه 12 آذر گزارشی را منتشر کرد که در آن به صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران اشاره شده و اعلام شده است که آمریکا از سال 2003 میلادی به خوبی از این مطلب آگاهی داشته است که تهران در پی تولید سلاحهای هسته ای نیست .

این در حالی است که علاوه بر تاکید ایران بر اینکه هرگز برنامه هسته ای نظامی نداشته ، حتی سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه به صراحت اعلام کرد که ایران حتی پیش از سال 2003 نیز برنامه تسلیحاتی اتمی نداشته است .



شیخ احمد افزود: تضاد مواضع و گزارشها، پرونده هسته ای ایران و به طور کلی وضعیت منطقه را به نقطه صفر باز می گرداند.



رئیس شورای امنیت ملی کویت افزود: معتقدیم مسائلی همچون گزارش محمد البرادعی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی(که بر همکاری مثبت و سازنده ایران با آژانس و نبود مدرکی مبنی بر نظامی بودن برنامه هسته ای آن تاکید کرد)، مشارکت رئیس جمهوری ایران در نشست اخیر سران شورای همکاری خلیج فارس و پیشنهادهای وی برای همکاری و نیز حسن نیت های عملی اعراب منطقه خلیج فارس و ایرانی ها وجود دارد که همکاری میان اعراب این منطقه و ایران را ضروری می کند.

وی درپاسخ به این پرسش که آیا کویت، جامعه بین المللی را به فشار بیشتر برایران در دوره آینده ترغیب خواهد کرد، گفت: کشورهای عرب حوزه خلیج فارس جایگاه و وزنه خود در جامعه بین المللی را می شناسند و ما بخشی از این جامعه هستیم و چیز بیشتری از آنها نمی خواهیم و همه خواسته ما منطقه ای خالی از سلاحهای هسته ای است؛ ما هرگز خواهان فشار بر ایران نیستم اما همواره می گوییم که گفتگو کوتاه ترین مسیر برای دستیابی به حل هر پرونده ای است که درباره آن اختلاف نظر داریم.

شیخ احمد درپاسخ به این پرسش که آیا کویت درجنگی احتمالی علیه ایران شرکت خواهد کرد، اظهار داشت : کویت از جنگی علیه ایران حمایت نمی کند و در آن مشارکت نخواهد کرد؛ما با هرگونه جنگی علیه ایران یا هر کشور منطقه مخالف بوده و آن را رد می کنیم.



رئیس شورای امنیت ملی کویت همچنین درستی اخبار منتشر شده درباره امضای قراردادهای نظامی کویت با آمریکا به ارزش 10 میلیارد دلار را رد، اما درعین حال بر حق کشورهای عربی حوزه خلیج فارس برای تقویت توانمندهای دفاعی خود تاکید کرد.



وی همچنین از رویکرد کشورهای عربی حوزه خلیج فارس برای ایجاد طرح جایگزینی برای نیروهای سپر جزیره خبر داد.

لازم به ذکر است، وزیر دفاع آمریکا امروز در سخنان تحریک آمیز در کنفرانس امنیتی خلیج فارس در بحرین، ضمن اینکه ایران را تهدیدی برای کل خاورمیانه خواند، خواستار همسو شدن کشورهای منطقه با فشارها و سیاستهای خصمانه آمریکا علیه کشورمان شد.

رابرت گیتس درادامه اظهارات تحریک آمیز خود علیه جمهوری اسلامی ایران و با هدف بدبین کردن کشورهای عربی منطقه به کشورمان مدعی شد: تردیدی وجود ندارد که سیاستهای خارجی بی ثبات کننده آنها تهدیدی برای منافع آمریکا و منافع همه کشورهای خاورمیانه و منافع همه کشورهایی است که در محدوده موشکهای بالستیک ایران قرار دارند.



با وجود اظهارات ضد ایرانی گیتس، جمهوری اسلامی ایران بارها تاکید کرده است خواهان امنیت، ثبات و شکوفایی کشورهای منطقه است و حضور بیگانگان از جمله آمریکا را عامل ناامنی و بی ثباتی در منطقه خاورمیانه به ویژه در منطقه خلیج فارس دانسته است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس اخیر سران شورای همکاری خلیج فارس در قطر، بار دیگر بر تمایل کشورمان به داشتن بهترین روابط با کشورهای عضو این شورا تاکید کرد و پیشنهادهایی را برای حفظ امنیت و ثبات و گسترش روابط اقتصادی و امنیتی با شورای همکاری ارائه کرد که با استقبال این شورا روبرو شد.

در چهارمین کنفرانس امنیتی خلیج فارس که توسط مؤسسه مطالعات راهبردی بین المللی لندن سازماندهی شده، نماینده ای از ایران شرکت ندارد. در این کنفرانس بیش از 200 نفر از وزرا، مقامهای امنیتی و کارشناسان ضد تروریسم از حدود 50 کشور جهان شرکت دارند.

بحرین محل استقرار ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در خلیج فارس است.