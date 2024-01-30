هشدار سطح نارنجی جوی و دریایی برای هرمزگان صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد حسن‌زاده روز سه‌شنبه در این خصوص گفت: براساس پیش٬بینی اداره‌کل هواشناسی هرمزگان، با تقویت فعالیت سامانه بارشی در سطح استان از اواخر پنج‌شنبه ۱۲ بهمن ماه تا اوایل وقت شنبه ۱۴ بهمن‌ماه شاهد رگبار شدید باران و رعد و برق، تند باد لحظه‌ای گاه تگرگ در سطح استان و با تمرکز بر نیمه شرقی و محدوده تنگه هرمز خواهیم بود.

دبیر ستاد بحران هرمزگان بیان کرد: اثر این سامانه ناپاپدار، آبگرفتگی معابر عمومی، بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه‌ها و مسیل‌ها، احتمال آسیب به محصولات کشاورزی، اختلال در ناوگان حمل ونقل جاده‌ای و دریایی، صاعقه و احتمال خسارت در اثر تند باد لحظه‌ای خواهد بود.

حسن‌زاده توصیه کرد: مردم استان هرمزگان نسبت به عدم توقف در بستر و حاشیه رودخانه‌ها، کوهنوردی و محافظت از محصولات کشاورزی تمهیدات لازم اتخاذ کنند.

وی همچنین از صدور هشدار سطح نارنجی دریایی خبر داد و گفت: بر اثر ورزش باد، ارتفاع موج در برخی مناطق استان به یک و نیم متر خواهد رسید.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان ادامه داد: طبق پیش‌بینی سازمان هواشناسی و براساس خروجی نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی برای روزهای آینده بیانگر شرایط ناپایدار دریایی خواهیم بود.

وی خاطرنشان‌کرد: اثر این مخاطره اختلال در ترددهای دریایی شناورهای سبک و نیمه سنگین احتمال اختلال در تردد کشتی‌های تجاری، پاره شدن تورهای صیادی و آسیب به قفس‌های پرورش ماهی وجود دارد.

حسن‌زاده ادامه داد: توصیه می‌شود از تردد شناورهای سبک و فعالیت‌های تفریحی و شنا در سطح جزایر کیش، لاوان، سیری، بوموسی، قشم، هرمز، لارک، هنگام، بندرعباس، پارسیان، بندرلنگه، خمیر، سیریک و جاسک و همچنین تمهیدات لازم برای تردد ایمن شناورهای مسافربری و کشتی های تجاری به‌ویژه در روزهای اواخر پنج‌شنبه تا اواخر وقت دوشنبه انجام شود.