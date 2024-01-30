۱۰ بهمن ۱۴۰۲، ۱۸:۴۸

فرماندار ویژه میناب اعلام کرد؛

دیدار مردمی رییس جمهور با مردم شهرستان میناب

میناب - معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میناب از برگزاری دیدار عمومی مردم شهرستان میناب با رییس‌جمهور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید سلحشور با اشاره به دور دوم سفر هیات دولت به استان هرمزگان اظهارداشت: آیت الله رییسی، رییس جمهور مردمی روز جمعه ۱۳ بهمن ماه همزمان دومین روز از دهه مبارک فجر به شهرستان میناب سفر خواهد کرد.

وی افزود: آمادگی صد در صدی این شهرستان برای استقبال و میزبانی از رییس جمهور خبرداد و گفت: تمامی تمهیدات و برنامه ریزی های لازم برای میزبانی درایت شهرستان اندیشیده شده است.

وی یادآور شد: مردم و مسئولان آماده استقبال با شکوه از رییس‌جمهور در روز جمعه هستند.

سلحشور خاطرنشان کرد: مردم با حضور گسترده خود، علاوه بر خلق حماسه‌ای دیگر، توطئه های شوم دشمنان را خنثی خواهند کرد.

فرماندار ویژه میناب خاطرنشان‌کرد: از مردم دعوت می‌شود در این دیدار مردمی حضور بهم رسانند ضمن اینکه میزهای ارتباطات مردمی در حاشیه دیدار رییس جمهور جهت دریافت نامه‌های مردم به رئیس جمهور پیش‌بینی شده است.

