دیدار مردمی رییس جمهور با مردم شهرستان میناب

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید سلحشور با اشاره به دور دوم سفر هیات دولت به استان هرمزگان اظهارداشت: آیت الله رییسی، رییس جمهور مردمی روز جمعه ۱۳ بهمن ماه همزمان دومین روز از دهه مبارک فجر به شهرستان میناب سفر خواهد کرد.

وی افزود: آمادگی صد در صدی این شهرستان برای استقبال و میزبانی از رییس جمهور خبرداد و گفت: تمامی تمهیدات و برنامه ریزی های لازم برای میزبانی درایت شهرستان اندیشیده شده است.

وی یادآور شد: مردم و مسئولان آماده استقبال با شکوه از رییس‌جمهور در روز جمعه هستند.

سلحشور خاطرنشان کرد: مردم با حضور گسترده خود، علاوه بر خلق حماسه‌ای دیگر، توطئه های شوم دشمنان را خنثی خواهند کرد.

فرماندار ویژه میناب خاطرنشان‌کرد: از مردم دعوت می‌شود در این دیدار مردمی حضور بهم رسانند ضمن اینکه میزهای ارتباطات مردمی در حاشیه دیدار رییس جمهور جهت دریافت نامه‌های مردم به رئیس جمهور پیش‌بینی شده است.