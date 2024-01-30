به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین رجب پور عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران ضمن تبریک فرا رسیدن چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران اظهار کرد: به برکت پیروزی انقلاب اسلامی ایران شاهد دستاوردهای پربار در حوزه‌های مختلف هستیم.

وی از برگزاری ۱۸۰ عنوان برنامه توسط بسیج بیجار در نقاط مختلف شهرستان خبر داد و گفت: ۱۸ عنوان از این برنامه‌ها شاخص شهرستانی است که با حضور خانواده معظم شهدا، ایثارگران، مسئولان برگزار می‌شود.

رجب پور به مهمترین برنامه‌های ایام الله دهه مبارک فجر اشاره و تصریح کرد: نواختن زنگ انقلاب، گلباران و عطر افشانی مزار مطهر شهدا، دیدار با امام جمعه، یادواره‌های شهدا از جمله چهلم شهدای حادثه کرمان و گرامیداشت شهادت حاج صادق امیدزاده و همرزمانشان در دمشق سوریه، اجرای برنامه‌های فرهنگی، ورزشی و هنری، برگزاری جشن انقلاب در واحدهای دانش آموزی و مساجد، افتتاح پروژه‌های آبرسانی به روستاهای دارای تنش آب و حضور حداکثری در راهپیمایی ۲۲ بهمن از مهمترین برنامه‌های این دهه در شهرستان بیجار است.

رجب پور بر حضور حداکثری آحاد مردم شهرستان بیجار در این برنامه‌ها تاکید کرد و گفت: حضور حداکثری در برنامه‌های دهه فجر نشان از وحدت ملی دارد و موجب یاس دشمنان خواهد شد.