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۱۰ بهمن ۱۴۰۲، ۲۰:۴۵

فرمانده سپاه بیجار:

۱۸۰ عنوان برنامه همزمان با دهه فجر در بیجار اجرا می‌شود

۱۸۰ عنوان برنامه همزمان با دهه فجر در بیجار اجرا می‌شود

بیجار- فرمانده سپاه بیجار گفت: همزمان با دهه فجر ۱۸۰ عنوان برنامه در شهرستان بیجار اجرا خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین رجب پور عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران ضمن تبریک فرا رسیدن چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران اظهار کرد: به برکت پیروزی انقلاب اسلامی ایران شاهد دستاوردهای پربار در حوزه‌های مختلف هستیم.

وی از برگزاری ۱۸۰ عنوان برنامه توسط بسیج بیجار در نقاط مختلف شهرستان خبر داد و گفت: ۱۸ عنوان از این برنامه‌ها شاخص شهرستانی است که با حضور خانواده معظم شهدا، ایثارگران، مسئولان برگزار می‌شود.

رجب پور به مهمترین برنامه‌های ایام الله دهه مبارک فجر اشاره و تصریح کرد: نواختن زنگ انقلاب، گلباران و عطر افشانی مزار مطهر شهدا، دیدار با امام جمعه، یادواره‌های شهدا از جمله چهلم شهدای حادثه کرمان و گرامیداشت شهادت حاج صادق امیدزاده و همرزمانشان در دمشق سوریه، اجرای برنامه‌های فرهنگی، ورزشی و هنری، برگزاری جشن انقلاب در واحدهای دانش آموزی و مساجد، افتتاح پروژه‌های آبرسانی به روستاهای دارای تنش آب و حضور حداکثری در راهپیمایی ۲۲ بهمن از مهمترین برنامه‌های این دهه در شهرستان بیجار است.

رجب پور بر حضور حداکثری آحاد مردم شهرستان بیجار در این برنامه‌ها تاکید کرد و گفت: حضور حداکثری در برنامه‌های دهه فجر نشان از وحدت ملی دارد و موجب یاس دشمنان خواهد شد.

کد مطلب 6009489

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