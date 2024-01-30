به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی خورشیدی عصر سه شنبه در جلسه توجیهی و برنامه‌ریزی کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: کاندیداهای انتخاباتی با احساس وظیفه حضور پیدا کرده‌اند و در راستای افزایش مشارکت حداکثری مردم در انتخابات تلاش دارند.

وی افزود: مجلس شورای اسلامی مکانی برای قانون‌گذاری است و اولین کسی هم که تمکین در برابر قانون می‌کند خود نمایندگان هستند و اگر کسی فراتر از قانون عمل کند و پایبند نباشد مورد تأیید نیست و باید بر اساس قانون عمل کنند.

امام جمعه بیجار به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص امنیت و سلامت در انتخابات اشاره کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب فرمودند در بحث امنیت و سلامت هیچ مشکلی نداریم اما در حوزه مشارکت و رقابت ما باید تلاش کنیم تا یک انتخابات پرشور صورت بگیرد و لازم است کاندیداها برنامه‌ای برای این کار خود داشته باشند.

وی گفت: خوشبختانه مردم آگاه و بصیر هستند و آنچه که مهم است این است که باید کاندیداها اخلاق انتخاباتی داشته باشند و از تخریب همدیگر جلوگیری کنند تا یک رقابت سالم شکل بگیرد.

امام جمعه بیجار اضافه کرد: دشمن شبانه روز در تلاش است تا مشارکت مردم در انتخابات را کاهش یابد و لازم است تا همه احساس وظیفه کنیم و میزان مشارکت را بالا ببریم تا دشمنان مأیوس شوند.

حجت‌الاسلام خورشیدی خاطر نشان کرد: اگر ما پایبند به قانون و فرمایشات مقام معظم رهبری باشیم انتخابات با اقتدار ملی برگزار می‌شود و موجب پیشرفت کشور خواهد شد.