به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی صفایی عصر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت دهه فجر و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، اظهار کرد: امروز گام دوم انقلاب اسلامی در چهل و پنجمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی برداشته خواهد شد و امیدآفرینی محور اصلی پروژههای دهه فجر در این شهرستان قرارگرفته است.
فرماندار قوچان با اشاره به اینکه تکمیل پروژههای نیمهتمام علیرغم اینکه کار مشکلی بوده یکی از اهداف دولت و رئیسجمهور به شمار میآید، افزود: بر اساس آمار جمعبندی شده همزمان با دهه فجر ۲۰۰ پروژه عمرانی بااعتباری بالغبر ۳۳۰ میلیارد تومان افتتاح یا کلنگ زنی میشود.
وی ادامه داد: از این تعداد ۱۹۰ پروژه بااعتبار ۳۰۴ میلیارد تومان مربوط به بخش افتتاحیه و ۱۰ پروژه نیز بااعتبار ۲۶ میلیارد تومانی به حوزه کلنگ زنی اختصاص دارد.
صفایی بیشترین حجم اعتباری را مربوط به دستگاههای اجرایی شرکت برق، مدیریت درمان تأمین اجتماعی و آموزشوپرورش دانست و خاطرنشان کرد: یکی از پروژههای مهم دهه فجر افتتاح پست توزیع برق است و چون در لیست پروژههای هفته دولت قرار داشت اعتبار آن از لیست پروژههای دهه فجر امسال حذف شد اما بهعنوان یک پروژه مهم بااعتبار ۱۰۰ میلیارد تومان و حضور مسؤولین استانی یا کشوری افتتاح رسمی میشود.
فرماندار قوچان ادامه داد: پروژه پلی کلینیک تأمین اجتماعی قوچان نیز بااعتبار ۹۰ میلیارد تومان یکی دیگر از پروژههای دارای اهمیت این امسال است و پسازآن بیشترین آمار پروژهای با ۶ پروژه و اعتبار ۴۳ میلیارد تومان به آموزشوپرورش اختصاص دارد.
وی بابیان اینکه علاوه بر برپایی میز خدمت همزمان با نماز جمعه توسط تمامی دستگاههای اجرایی و بانکها بهمنظور پاسخگویی به مردم، گفت: دیدار با امامجمعه، نواختن زنگ انقلاب، عطرافشانی گلزار شهدا، یادواره شهدای بخش قوچان عتیق، مسابقات ورزشی و… از دیگر برنامههای این ایام در کنار افتتاح و کلنگزنیهای عمرانی خواهد بود.
صفایی با یادآوری این موضوع که در زمینه انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز تاکنون تعداد افراد صلاحیت شده به ۳۰ نفر رسیده است، بیان کرد: برای حوزه انتخابیه قوچان و فاروج ۲۷ نفر تأیید صلاحیت شدهاند و ۳ نفر نیز تغییر حوزه انتخابیه برای مشهد و شیروان دادهاند.
فرماندار قوچان تعداد شعب پیشبینیشده برای اخذ رأی در این حوزه انتخابیه را ۲۳۹ شعبه دانست که تنها حوزه انتخابیه دو استان در کشور محسوب میشویم و تصریح کرد: ۵۵ شعبه به شهرستان فاروج در خراسان شمالی و ۱۸۴ شعبه نیز به قوچان اختصاص دارد و حدود ۳ هزار و ۵۰۰ نفر عوامل اجرایی، نظارتی، امنیتی و انتظامی نیز روند برگزاری انتخابات ۱۱ اسفند را انجام میدهند.
وی یادآور شد: میزان مشارکت در انتخابات مجلس یازدهم در حوزه انتخابیه قوچان و فاروج ۶۳ درصد بود که نشان از شورونشاط انتخاباتی در این شهرستان دارد و پیشبینی میشود امسال هم همین شورونشاط انتخاباتی با حضور حداکثری مردم پای صندوقهای رأی رقم بخورد.
صفایی ادامه داد: تاکنون آمار رسمی برای واجدین شرایط شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری برای این حوزه انتخابیه اعلامنشده و ثبتاحوال در حال احصای آمار است اما بهطورکلی ۷۰ درصد کل جمعیت را واجد شرایط اعلام میکنند.
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