کم رنگ بودن موضوع سلامت در اولویت ‌کاری دولت

دکتر احمدرضا جمشیدی، معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: با پیشرفت ‌های صورت گرفته در زمینه علوم پزشکی، پایین بودن سرانه درمان در کشور، مردم را از نظر پرداخت هزینه‌ های درمان فقیرتر می ‌کند.

وی با اظهار تاسف از کم رنگ بودن موضوع سلامت در اولویت ‌های کاری دولت، گفت: از اوایل انقلاب تا کنون 27 لایحه بودجه داشته ‌ایم که در این لوایح ، سلامت جزو محورهای اساسی نبوده و نسبت به آن کم لطفی می‌شود.

جمشیدی، پیشرفت در بخش بهداشت و درمان کشور را خوب ارزیابی کرده و آن را جزو افتخارات دانست و در عین حال تصریح کرد: ‌این پیشرفت‌ ها منجر به رضایت ‌مندی مردم در این بخش نمی ‌شود و باید برای درمان آنها، دولت هزینه کند.

معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی ایران، با اشاره به اینکه مردم بیشتر به بیمارستانهای دولتی مراجعه می ‌کنند، افزود: حدود 60 درصد هزینه ‌های درمانی را مردم در این بیمارستانها از جیب خود پرداخت می ‌کنند، در حالی که طبق اهداف برنامه پنج ساله توسعه چهارم، این میزان باید به 30 درصد کاهش یابد.

جمشیدی، با اشاره به برگزاری اولین همایش عدالت در سلامت با نگاهی به بودجه 87 ‌، افزود: اقتصاد درمان و سرانه، نقش سرانه در کیفیت خدمات درمانی، مدیریت سلامت و چالشهای فرا روی آن، توانمندسازی و بررسی وضعیت سرانه سلامت در بودجه کشورهای منتخب، از جمله محورهای اساسی مورد بررسی در این نشست خواهد بود.