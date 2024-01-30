اجرای بیش از ۱۶۰ برنامه ویژه دهه فجر در اردستان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار روح الله صنعتکار شامگاه سه‌شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت ایام دهه فجر، اظهار داشت: بالغ بر ۱۶۰ برنامه به مناسبت گرامیداشت دهه فجر با محوریت جهاد تبیین و ایجاد امید در میان مردم در سطح مساجد و پایگاه‌های بسیج شهرستان اردستان برگزار خواهد شد.

وی افزود: تعداد ۲۳ برنامه وسیع و به صورت شهرستانی نیز در شهرستان اردستان برگزار می‌شود و به مدت ده شب برنامه‌ای در پارک شهدای گمنام برگزار می‌شود که شامل برنامه‌هایی همچون عروسک‌گردانی، گروه سرود، اجرای موسیقی‌های فاخر، نمایشگاه، اجرای طنز و مدیحه‌سرایی اجرا می‌شود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اردستان خاطرنشان کرد: اولین یادواره شهدای فرهنگی و معلم در اردستان برگزار می‌شود همچنین اجرای دو یادواره شهید اصناف و ورزشکاران برای اولین بار را نیز در ایام دهه فجر در شهرستان خواهیم داشت.

صنعتکار بیان کرد: در شهر زواره به مناسبت ایام دهه فجر برپایی موکب حاج قاسم و برنامه ابتکاری کاروان شادی در محلات مختلف برگزار می‌شود همچنین برنامه‌هایی ویژه مدارس و رأی اولی‌ها در شهرستان برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: با حضور و سخنرانی نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان مراسمی در شب شهادت حضرت موسی بن جعفر (ع)، در مسجد موسی بن جعفر (ع) اردستان برگزار می‌شود همچنین برنامه‌های دهه فجر در مهاباد نیز در کنار قبور شهدا و برپایی موکب خواهد بود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اردستان یادآور شد: جهاد تبیین و نشاط مردم محوریت اجرای برنامه‌های دهه فجر سال جاری در شهرستان اردستان قرار دارد.