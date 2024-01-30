۱۰ بهمن ۱۴۰۲، ۲۰:۰۰

با اعتبار ۷۶ میلیارد تومانی؛

رفع سیزده نقطه پرحادثه در محورهای خراسان شمالی در دست اجرا است

بجنورد_ مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان شمالی بیان کرد: رفع سیزده نقطه پرحادثه در محورهای استان در دست اجرا است و در این راستا باید ۷۶ میلیارد تومان اعتبار هزینه شود.

به گزارش خبرنگار مهر محمد مشتری در کمیسیون اجرایی آئین نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی خراسان شمالی که عصر سه‌شنبه در سالن جلسات استانداری برگزار شد گفت: با توجه به نزدیک شدن ایام پایانی سال و افزایش سفرها، مشارکت دستگاه‌های اجرایی برای تأمین وسیله نقلیه به منظور گشت‌های نامحسوس در محورهای استان و کاهش تصادفات جاده‌ای ضروری است.

وی در ادامه با اشاره به آمار تصادفات جاده‌ای و جان‌باختگان حوادث رانندگی افزود: باید برای کاهش سوانح رانندگی تا پایان سال تلاش و از ظرفیت دستگاه‌های خدمات‌رسان استفاده کنیم.

