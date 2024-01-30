حجت الاسلام یوسف پورآرین در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای تحقق بیانات مقام معظم رهبری در ارتباط با افزایش مشارکت مردم در انتخابات شورای اسلامی و خبرگان رهبری سازمان تبلیغات اسلامی با مشارکت مرکز رسیدگی به امور مساجد طرحی را با عنوان طرح «تواصی» برگزار خواهیم کرد.

وی افزود: یک ماه با انتخابات فاصله داریم و در این دوره یک ماهه بنا است که کلیه امامان جماعت مسجد استان در این طرح به عنوان محور مشلرکت داشته باشند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین تاکید کرد: در این طرح ما با محوریت امام جماعت مسجد و یا امام محله و با استفاده از ظرفیت نخبگانی و معتمدین محله از مردم برای مشارکت در انتخابات دعوت می‌کنیم.

وی با بیان اینکه در این طرح با محوریت امام مسجد محله و افرادی برای تبیین اهمیت انتخابات در بین مردم انتخاب می‌شوند، ادامه داد: در هر محله‌ای مراکز رجوع و تجمع مردم داریم و سعی خواهد شد این مراکز رجوع و تجمع به محلی برای تبیین اهمیت انتخابات تبدیل شود.

حجت الاسلام پورآرین عنوان کرد: معتقدیم اگر آرایشگر و یا مالک یک باشگاه ورزشی اهمیت انتخابات را درک کند بدون شک می‌تواند خود و افراد مورد مراجعه خود را برای مشارکت در انتخابات تشویق کند.

وی با بیان اینکه این طرح به صورت تبیین چهره به چهره، کف میدانی و در محل‌های مورد رجوع مردم و بنا به اقتصای هر محله انجام خواهد شد، خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات مد نظر ما شناسایی ظرفیت‌های خود محله و استفاده از گروه‌های مرجع هر محله برای دعوت چهره به چهره است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی قزوین تاکید کرد: استفاده از ظرفیت خانواده مخصوصاً بانوان در اولویت این طرح است و مجموعه بانوان هر محله نسبت به اهمیت انتخابات آشنا خواهند شد.

وی با بیان اینکه یکی از گروه‌های مرجع معلمان جامعه هستند که از ظرفیت آنها برای اجرای این طرح استفاده خواهد شد، تصریح کرد: این گروه‌های معتمدین و متنفذین سعی می‌کنند بنا به هر قشر از ظرفیت و قالب‌های مختلف از اردو گرفته تا برنامه‌های دیگر همچون پویش‌ها و تریبون‌های آزاد برای تبیین اهمیت انتخابات استفاده کنند.

حجت الاسلام پورآرین با بیان اینکه طرح تواصی با رویکرد محله محور و با استفاده از ظرفیت معتمدین و متنفذین محله انجام خواهد شد، ادامه داد: در این طرح ۶۰۰ امام جماعت و محله حضور خواهند داشت.

وی در پایان با بیان اینکه این طرح مردمی سازی عملیات تبیین برای مشارکت مردم در انتخابات است، یادآور شد: بانوان در این طرح نقش اساسی ایفا خواهند کرد و بدون شک این بانوان هستند که می‌توانند خانواده‌ها را برای حضور در انتخابات تشویق کنند.