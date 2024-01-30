  1. استانها
  2. خوزستان
۱۰ بهمن ۱۴۰۲، ۲۰:۴۵

رییس اداره نظام مهندسی اداره کل راه و شهرسازی خوزستان:

نظارت بر بیش از ۴ میلیون متر مربع زیربنا در خوزستان انجام شد

اهواز- رییس اداره نظام مهندسی و مقررات ملی و کنترل ساختمان راه و شهرسازی خوزستان گفت: در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، بیش از ۴ میلیون متر مربع زیربنا نظارت عالیه در استان انجام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان رحمتی عصر امروز یکشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای در خصوص اجرای ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی در استان خوزستان اظهار کرد: اعتلای دانش مهندسی، افزایش بهره‌وری منابع، مواد و انرژی از مهم‌ترین دستاوردهای اجرای ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی و ارتقای کیفیت ساخت‌وسازها بوده که از اهداف نظارت عالیه است.

وی افزود: بر این اساس به منظور کاهش تخلفات ساختمانی و ارتقای کیفیت ساخت‌وسازها در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در مجموع بر ۳۶۸ پروژه با متراژ بیش از ۴ میلیون متر مربع زیربنا نظارت عالیه انجام شده است.

رئیس اداره نظام مهندسی و مقررات ملی و کنترل ساختمان راه و شهرسازی خوزستان اظهار کرد: این نظارت‌های جدی سبب ترویج اصول معماری و شهرسازی، اعتلای مهندسی استان، بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و اجرای صحیح مقررات ملی ساختمان می‌شود.

وی ادامه داد: مطابق با ماده ۴ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان دارندگان مدرک تحصیلی کارشناس و بالاتر در هر یک از رشته‌های اصلی یا رشته‌های مرتبط می‌توانند با تقاضای صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی با توجه به مدارک تحصیلی و سوابق کار و تجربه در یک یا چند زمینه خدمات مهندسی در زمینه عناوین طراحی، محاسبه، نظارت، اجرای بهره‌برداری، نگهداری، کنترل و بازرسی امور آزمایشگاهی، مدیریت ساخت و تولید، نصب، آموزش و تحقیق، درخواست تشخیص صلاحیت کنند.

رحمتی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد ۹۱۱ پروانه اشتغال به کار جدید، بیش از ۲ هزار و ۳۳۰ مورد صلاحیت، تمدید و ارتقای پروانه صادر شده است.

وی بیان کرد: همچنین در راستای ارتقای دانش مهندسی از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از ۱۸۰ هزار نفر ساعت دوره آموزشی و سمینار برگزار شده که این امر مهم منجر به صدور بیش از ۱۵ هزار گواهینامه آموزشی شده است.

