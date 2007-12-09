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۱۸ آذر ۱۳۸۶، ۹:۲۶

همزمان با هفته پژوهش؛

74 پژوهشگر و استاد نمونه دانشگاه تبریز تجلیل می‌شوند

مدیر پژوهش و فناوری دانشگاه تبریز برنامه های هفته پژوهش این دانشگاه را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر اسکندر فتحی آذر با بیان اینکه دانشگاه تبریز به مناسبت هفته پژوهش از 18 تا 25 آذر برنامه های مختلفی را در نظر گرفته است گفت: برنامه های دانشگاه تبریز به مناسبت هفته پژوهش در سه بخش شامل درهای باز، معرفی و تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه و انعکاس فعالیتهای درون دانشکده ها و مراکز پژوهشی به اجرا درخواهد آمد.

وی افزود: به همین مناسبت در آئینی از 41 پژوهشگر برگزیده دانشگاه در سال 1386 شامل 5 پژوهشگر برتر دانشگاه، 6 پژوهشگر جوان و 3 نفر از پژوهشگران برتر هر دانشکده و همچنین 34 نفر از اساتید ارتقا یافته در یکساله اخیر تجلیل خواهد شد.

دکتر اسکندر فتحی آذر یادآور شد: در برنامه درهای باز که به مدت 3 روز از 18 تا 20 آذر ماه برگزار خواهد شد اقشار مختلف جامعه از جمله دانش آموزان و فعالان صنایع از دانشکده ها و پژوهشکده های دانشگاه تبریز بازدید خواهند کرد.

مدیر پژوهش و فناوری دانشگاه تبریز برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، برگزاری کارگاه آموزشی و پژوهشی و سخنرانی علمی و انتشار بروشور را از دیگر برنامه های پژوهشی دانشگاه به مناسبت هفته پژوهش اعلام کرد.

کد مطلب 600957

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