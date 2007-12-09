به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر اسکندر فتحی آذر با بیان اینکه دانشگاه تبریز به مناسبت هفته پژوهش از 18 تا 25 آذر برنامه های مختلفی را در نظر گرفته است گفت: برنامه های دانشگاه تبریز به مناسبت هفته پژوهش در سه بخش شامل درهای باز، معرفی و تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه و انعکاس فعالیتهای درون دانشکده ها و مراکز پژوهشی به اجرا درخواهد آمد.

وی افزود: به همین مناسبت در آئینی از 41 پژوهشگر برگزیده دانشگاه در سال 1386 شامل 5 پژوهشگر برتر دانشگاه، 6 پژوهشگر جوان و 3 نفر از پژوهشگران برتر هر دانشکده و همچنین 34 نفر از اساتید ارتقا یافته در یکساله اخیر تجلیل خواهد شد.

دکتر اسکندر فتحی آذر یادآور شد: در برنامه درهای باز که به مدت 3 روز از 18 تا 20 آذر ماه برگزار خواهد شد اقشار مختلف جامعه از جمله دانش آموزان و فعالان صنایع از دانشکده ها و پژوهشکده های دانشگاه تبریز بازدید خواهند کرد.

مدیر پژوهش و فناوری دانشگاه تبریز برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، برگزاری کارگاه آموزشی و پژوهشی و سخنرانی علمی و انتشار بروشور را از دیگر برنامه های پژوهشی دانشگاه به مناسبت هفته پژوهش اعلام کرد.