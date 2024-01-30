به گزارش خبرنگار مهر، بابک مؤمنی شامگاه سه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: به مناسبت گرامیداشت چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، ۷۱ پروژه تولیدی، زیربنایی و صنایع کشاورزی با ۸ هزار و ۳۲۳ میلیارد ریال اعتبار در بخش کشاورزی استان مازندران افتتاح، کلنگ زنی و به بهره‌برداری می‌رسد.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران افزود: پروژه‌های افتتاحی بخش کشاورزی برای ۲۲۱ نفر ایجاد اشتغال مستقیم کرده و ۵ هزار و ۹۲۹ خانوار از مزایای آن بهره مند می‎‌شوند.

مؤمنی با بیان اینکه ۴۰ پروژه آب و خاک با اعتبار ۶۴۷ میلیارد ریال در دهه فجر امسال افتتاح و ۵ هزار و ۷۳۹ خانوار از مزایای این طرح برخوردار می‌شوند، ادامه داد: ۶ پروژه بخش دام و طیور با اعتبار ۶۲۷ میلیارد ریال در این ایام به بهره‌برداری خواهد رسید و برای ۳۹ نفر اشتغال مستقیم ایجاد می‌شود.

این مسؤول با اشاره به افتتاح ۶ پروژه صنایع کشاورزی شامل صنایع تبدیلی، تکمیلی و مکانیزاسیون کشاورزی با اعتبار هزار و ۳۵ میلیارد ریال و ایجاد اشتغال برای ۶۴ نفر، گفت: ۵ پروژه باغبانی با اعتبار ۱۱۸ میلیارد ریال و اشتغالزایی مستقیم برای ۸ نفر دهه فجر امسال در مازندران به بهره‌برداری می‌رسد.

وی با بیان اینکه ایام الله دهه فجر امسال ۷ طرح شیلاتی و آبزی پروری نیز با اعتبار ۳ هزار و ۵۲۷ میلیارد ریال و اشتفال مستقیم برای ۶۰ نفر افتتاح و بهره برداری می‌شود، تصریح کرد: ۴ پروژه حوزه دامپزشکی با ۲ هزار و ۲۷۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری و اشتغال مستقیم برای ۵۰ نفر دهه فجر امسال افتتاح و به بهره برداری می‌رسد.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران یک طرح در بخش شرکت شهرک‌های کشاورزی شامل احداث استخر ذخیره آب مجتمع گلخانه‌ای با ۷۷ میلیارد ریال اعتبار و ۳۰ خانوار برخوردار و ۲ طرح عشایری با ۲۲ میلیارد ریال اعتبار و ۱۶۰ خانوار بهرمند را از دیگر طرح‌های قابل افتتاح بخش کشاورزی استان دهه فجر امسال برشمرد.

وی با بیان اینکه ایام الله دهه فجر فرصتی مغتنم برای تبیین و آگاهی مردم از خدمات و دستاوردهای انقلاب اسلامی به ویژه در بخش کشاورزی است، گفت: ستاد بزرگداشت دهه فجر انقلاب اسلامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران برنامه ریزی های لازم برای مشارکت مردم به ویژه بهره برداران بخش کشاورزی و برگزاری هرچه باشکوه‌تر جشن‌های انقلاب از طریق مدیریت‌های جهاد کشاورزی شهرستان‌ها و کارگروه روستایی و عشایری ستاد دهه فجر را انجام خواهد داد.