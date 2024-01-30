دهه فجر بهترین فرصت برای تبیین دستاوردهای انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی مهاجر شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: دهه فجر بهترین فرصت برای تبیین دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است و لازم است نکات برجسته نظام را بیان کنیم.
وی افزود: نقش رسانهها چگونگی روایتها با توجه به شناخت ذائقه مخاطبان بسیار مهم است.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان گفت: شعار جشن ملی با مشارکت پرشور و آیندهای روشن با روایت هنرمندانه اصحاب رسانه معنا پیدا میکند.
وی اظهار کرد: مخاطبان نیازمند تبیین صحیح رسانهها هستند و دشمن به دنبال آن است که حال مردم را خوب نکند اما ما باید با تبیین صحیح حال شهروندان را خوب کنیم.
مهاجر افزود: اینکه دولت سیزدهم در استان گلستان توانسته مشکلاتی را پس از گذر سالیان دراز مرتفع کند بسته به روایت رسانهها دارد و اصحاب رسانه میتوانند زمینه ساز امید آفرینی و حضور پرشور مردم در جشن ۱۱ اسفند و انتخابات سرنوشت ساز پیش رو باشند.
وی با اشاره به اینکه رسانهها میتوانند بازوی اثربخش مدیریت استان در تصمیم سازی ها باشند، ادامه داد: با توجه به اینکه ۳۱ روز تا انتخابات پیش رو فرصت باقی است تا به این لحظه ۶۹ درصد داوطلبان از سوی هیأتهای نظارت تأیید شدهاند و امیدواریم با همت همه شاهد حضور پرشور مردم باشیم.
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