دهه فجر بهترین فرصت برای تبیین دستاوردهای انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی مهاجر شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: دهه فجر بهترین فرصت برای تبیین دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است و لازم است نکات برجسته نظام را بیان کنیم.

وی افزود: نقش رسانه‌ها چگونگی روایت‌ها با توجه به شناخت ذائقه مخاطبان بسیار مهم است.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان گفت: شعار جشن ملی با مشارکت پرشور و آینده‌ای روشن با روایت هنرمندانه اصحاب رسانه معنا پیدا می‌کند.

وی اظهار کرد: مخاطبان نیازمند تبیین صحیح رسانه‌ها هستند و دشمن به دنبال آن است که حال مردم را خوب نکند اما ما باید با تبیین صحیح حال شهروندان را خوب کنیم.

مهاجر افزود: اینکه دولت سیزدهم در استان گلستان توانسته مشکلاتی را پس از گذر سالیان دراز مرتفع کند بسته به روایت رسانه‌ها دارد و اصحاب رسانه می‌توانند زمینه ساز امید آفرینی و حضور پرشور مردم در جشن ۱۱ اسفند و انتخابات سرنوشت ساز پیش رو باشند.

وی با اشاره به اینکه رسانه‌ها می‌توانند بازوی اثربخش مدیریت استان در تصمیم سازی ها باشند، ادامه داد: با توجه به اینکه ۳۱ روز تا انتخابات پیش رو فرصت باقی است تا به این لحظه ۶۹ درصد داوطلبان از سوی هیأت‌های نظارت تأیید شده‌اند و امیدواریم با همت همه شاهد حضور پرشور مردم باشیم.