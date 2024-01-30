به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ایام پرفضیلت ماه رجب مراسم قرائت دعای پر فیض کمیل با نوای حاج مهدی منصوری در بقعه متبرکه امامزاده سلطان محمد عابد (ع) کاخک برگزار می‌شود.

این مراسم معنوی در گرامیداشت شهدای انقلاب اسلامی همزمان با اولین روز از دهه مبارک فجر، روز پنج‌شنبه ۱۲ بهمن‌ماه بعد از نماز مغرب و عشاء در شبستان این بقعه متبرکه برگزار خواهد شد.

گفتنی است؛ بقعه متبرکه امامزاده سلطان محمد عابد (ع) برادر امام رضا (ع) در شهر کاخک در جنوبی ترین منطقه خراسان رضوی واقع است و در فاصله ۲۲ کیلومتری جنوب گناباد و ۲۹۰ کیلومتری مشهد مقدس قرار دارد.