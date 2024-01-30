حضور در انتخابات برای مردم ایران یک اصل راهبردی است

به گزارش خبرنگار مهر اسدالله عباسی عصر سه‌شنبه در همایش شکوه انتخابات در تالار مرکزی رشت اظهار کرد: شکل دهی مجلس قوی و کارآمد نیازمند انتخاب افراد اصلح، متخصص و متعهد است.

وی با بیان اینکه تصویب قوانین خوب و ریل گذاری مؤثر در مجلس شورای اسلامی موجب تسریع امور در حوزه اجرا می‌شود، افزود: تشکیل مجلس قوی بسیار اهمیت دارد.

استاندار گیلان با بیان اینکه انتخاب آزاد و گزینش نمایندگان اصلح حق مردم است، گفت: حضور در انتخابات برای مردم ایران یک اصل راهبردی و فراموش نشدنی است.

عباسی با تاکید بر لزوم دقت نظر در انتخاب افراد از سوی مردم بیان کرد: مردم با آگاهی، شناخت و توجه به برنامه‌های نامزدها در انتخاب افراد متعهد و اصلح دقت کنند

وی ادامه داد: بر اساس آخرین آمارها از تأیید صلاحیت‌ها تا کنون برای هر کرسی نمایندگی مجلس در گیلان ۳۴ داوطلب رقابت خواهند کرد.

استاندار گیلان با تاکید بر ضرورت آگاهی مردم از وظایف مهم نمایندگان مجلس شورای اسلامی در عرصه قانونگذاری بیان کرد: نمایندگان مردم در خانه ملت وظایف گسترده‌ای داشته و در پیشرفت و توسعه کشور هستند.

عباسی با اشاره به برگزاری انتخابات الکترونیک در شهرستان‌های رشت و خمام اضافه کرد: تمامی زیرساخت‌های لازم برای برگزاری انتخابات ۱۱ اسفند در استان گیلان فراهم است‌.

وی با بیان اینکه ۴۱ هزار نفر عوامل دست اندرکار برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در گیلان آماده شده‌اند، افزود: هیأت‌های اجرایی از معتمدان مردم در شهرستان‌ها هستند و همه چیز برای برپایی انتخاباتی آبرومند و باشکوه فراهم است.

استاندار گیلان با تاکید بر لزوم تبیین اهمیت و جایگاه انتخابات برای مردم بیان کرد: هر رأی ما در آینده معیشت، اقتصاد و فرهنگ کشور تأثیرگذار است.

عباسی با بیان اینکه نباید اجازه دخالت بیگانگان را در امور کشورمان بدهیم، گفت: دشمنانی که علیه کشور ما بسیج شده بودند و تحریم‌های ناجوانمردانه داشتند، امروز چه حقی برای دخالت در امور کشور ما از جمله انتخابات دارند.